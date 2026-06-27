У бывшего командира, пригрозившего Путину военным мятежом, прошел обыск. Его канал сообщил об аресте на 11 суток

У бывшего командира добровольческого батальона имени Судоплатова Александра Лунина, записавшего видеообращение к Владимиру Путину с угрозой военного мятежа, прошел обыск. Об этом рассказала его жена Татьяна Лунина в удаленном впоследствии видео в TikTok, которое сохранил Telegram-канал «Мобилизация | Новости | Что делать?». Позднее Telegram-канал Лунина сообщил, что его привлекли к административной ответственности и задержали на 11 суток.

По словам Татьяны Луниной, ее муж накануне уехал на машине в Москву, после чего перестал выходить на связь. Ночью в их дом в селе Лизиновка Россошанского района Воронежской области пришли полицейские. Они изъяли «все, что нашли: флешки, компьютеры, ноутбуки, диск, нунчаки», рассказала жена военного. По ее словам, она находилась дома с двумя детьми и не видела постановления об обыске.

Позднее Татьяна Лунина написала на своей странице во «ВКонтакте», что ее муж «жив, здоров» и попросил пока не публиковать о нем информацию, не давать интервью и не отвечать на комментарии. Затем в Telegram-канале Лунина появился пост от имени его администратора и знакомого семьи. В нем утверждается, что жена Лунина сообщила, что его «привлекли к административной ответственности и задержали на 11 дней». Статья КоАП, суд и другие детали дела неизвестны.

25 июня Лунин опубликовал видеообращение к Путину, которое за два дня набрало более 15 млн просмотров. Он заявил, что российские военнослужащие подвергаются пыткам и насилию со стороны командиров за отказ выполнять «тупые и самоубийственные» приказы или отдавать деньги. Лунин потребовал предоставить ему «аудиенцию в прямом эфире» и сказал: