Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией

Правительство Буркина-Фасо объявило о разрыве дипломатических отношений с Францией. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в пятницу, 26 июня.

Власти страны считают, что условия для взаимного уважения и соблюдения национального суверенитета больше не существуют. В заявлении Париж обвиняется в «непрерывной деятельности» против национальных интересов Буркина-Фасо и в «неоколониальных амбициях».

Также власти страны заявили, что Франция поддерживает «подрывные сети» и стремится маргинализировать Буркина-Фасо на международной арене.

В Уагадугу подчеркнули, что разрыв отношений носит исключительно институциональный характер и не затрагивает связи между народами двух стран. Правительство пообещало обеспечить безопасность иностранных граждан и призвало население сохранять спокойствие.

Буркина-Фасо намерена продолжать независимую внешнюю политику, развивать сотрудничество с новыми партнерами и укреплять связи со странами Глобального Юга. При этом власти заявили о готовности к диалогу с международным сообществом на основе принципа суверенного равенства.

В 2022 году в Буркина-Фасо произошли два военных переворота. В 2023 году французский МИД сообщил о прекращении финансовой поддержки Буркина-Фасо. В апреле 2024 года новые власти страны объявили персонами нон грата трех французских дипломатов, обвинив их в подрывной деятельности.