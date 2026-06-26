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Умер Сергей Иванов — бывший министр обороны, экс-глава администрации президента и один из давних соратников Путина

The Insider
Александр Рюмин / ТАСС

Александр Рюмин / ТАСС

Бывший министр обороны России и экс-глава администрации президента Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Единая лига ВТБ, почетным президентом которой он был. Причина смерти не уточняется.

Иванов — один из самых заметных российских чиновников путинской эпохи. Он родился в Ленинграде, окончил филологический факультет ЛГУ, затем Высшие курсы КГБ в Минске и Краснознаменный институт КГБ СССР. С середины 1970-х Иванов служил в органах госбезопасности, работал в том числе за рубежом, а с Владимиром Путиным был знаком еще по ленинградскому КГБ.

В конце 1990-х Иванов был заместителем директора ФСБ, когда службу возглавлял Путин. После прихода Путина к власти он занял пост секретаря Совбеза, а в 2001 году стал министром обороны. Позже Иванов был вице-премьером и первым вице-премьером правительства, курировал оборонно-промышленный комплекс, а в 2011–2016 годах возглавлял администрацию президента.

В 2007 году Иванова называли одним из наиболее вероятных преемников Путина на президентском посту, однако в итоге кандидатом от власти стал Дмитрий Медведев.

После ухода из администрации президента Иванов с 2016 года занимал должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В 2026 году Путин освободил его от этой должности, а затем исключил из состава Совета безопасности.

Иванов находился под санкциями США, Великобритании, Евросоюза и ряда других стран.

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