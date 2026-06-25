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Новости

Силовики РФ взломали iPhone бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова с помощью израильского комплекса Cellebrite — Citizen Lab

The Insider
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Российские силовики получили доступ к iPhone бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова с помощью израильского инструментария Cellebrite, пока его телефон находился у них на хранении. Об этом говорится в новом отчете канадской исследовательской группы Citizen Lab. Аналитики нашли на устройстве следы использования инструментов Cellebrite около 17 июня 2021 года, когда телефон уже был изъят властями.

Пивоваров был задержан 31 мая 2021 года в аэропорту Санкт-Петербурга, его iPhone 12 и MacBook конфисковали следователи. Сам он не давал согласия на обыск устройств и не передавал пароли. Технику вернули его адвокату только в 2023 году. В июле 2022 года суд приговорил Пивоварова к 4 годам колонии по делу об «осуществлении деятельности нежелательной организации», 1 августа 2024 года его освободили в рамках обмена заключенными.

Выводы Citizen Lab подтверждает документ самих российских властей — заключение эксперта № 1269-17, подготовленное Экспертно-криминалистическим центром МВД по заказу Следственного комитета. В нем прямо указано использование UFED Physical Analyzer и UFED 4PC производства Cellebrite. Силовики извлекли с телефона данные из WhatsApp, Telegram и Viber и искали в них упоминания «Открытой России», а также имена Михаила Ходорковского, Анастасии Бураковой и Татьяны Усмановой — партнерши Пивоварова.

Получить доступ к MacBook Пивоварова силовикам не удалось — шифрование диска заблокировало извлечение данных, что подтверждается и в самом отчете МВД. Citizen Lab отдельно отмечает, что Cellebrite продолжала использоваться российскими властями для политических преследований даже после того, как компания в марте 2021 года объявила об аннулировании контрактов с российскими и белорусскими заказчиками. Продолжение эксплуатации UFED силовиками РФ вопреки заявленному прекращению продаж компанией-разработчиком ранее описывал и The Insider.

В ответ на запрос Citizen Lab компания Cellebrite заявила:

«Любое использование устаревшего оборудования Cellebrite в России после марта 2021 года полностью неавторизовано. Оборудование, проданное до марта 2021 года, теперь несовместимо с современными устройствами и работает без нашей технической поддержки, согласия или какой-либо правовой санкции со стороны Cellebrite. Быстрое развитие технологий делает устаревшее оборудование и программное обеспечение для цифровой форензики неэффективным в течение короткого периода времени. Россия остается в нашем списке ограниченных клиентов на постоянной основе».

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