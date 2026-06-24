В Омской области более 29 тысяч жителей уже три недели остаются без воды

В Исилькульском районе Омской области, где проживают более 29 тысяч человек в 16 населенных пунктах, уже больше трех недель нет воды. Об этом сообщает «Говорит НеМосква».

Жители района запустили петицию с требованием решить проблему водоснабжения. По их словам, вода отсутствует с начала июня, а обещанный «Омскоблводопроводом» график подачи воды фактически не соблюдается.

Местная жительница рассказала изданию, что количество машин для подвоза воды сократилось и люди вынуждены буквально ловить водовозки на улицах.

Сначала власти заявляли, что ограничения вводятся только в ночное время для наполнения резервуаров, затем сообщали об аварии. Однако жители утверждают, что не видели каких-либо ремонтных работ на сетях.

Сейчас власти опубликовали новый график подачи воды до 30 июня, однако, как утверждают жители, он также не соблюдается. Вода может появляться на короткое время слабой струей или не поступать вовсе.

Кроме того, жители жалуются на отсутствие перерасчета коммунальных платежей и недостаток информации со стороны чиновников. В середине июня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с водоснабжением в Исилькуле, однако о результатах проверки до сих пор не сообщалось.

Как отмечают местные жители, перебои с водой происходят каждое лето с 2020 года, однако в этом году отсутствие водоснабжения стало самым продолжительным за последние годы.