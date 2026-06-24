Почтовая служба США предупредила Конгресс, что у нее закончились деньги и ее нынешняя бизнес-модель «нежизнеспособна»

Почтовая служба США (USPS) исчерпала свободные средства и держится на плаву только за счет займов из пенсионных фондов собственных сотрудников, сообщает Reuters. Об этом генеральный почтмейстер страны Дэвид Стайнер написал в показаниях для сенатского комитета, подготовленных к слушаниям в среду:

«Дело в том, что у нас нет денег. Мы заимствуем средства из пенсионных фондов наших сотрудников, чтобы продолжать операционную деятельность».

По его словам, если служба перестанет откладывать выплаты по своим обязательствам, операционные средства могут закончиться уже через несколько месяцев.

Стайнер также заявил, что нынешняя бизнес-модель USPS нежизнеспособна в принципе, подчеркнув, что без вмешательства Конгресса исправить ситуацию не удастся.

Показания Стайнера были представлены на слушаниях в Комитете по нацбезопасности и государственным делам Сената. Свежие финансовые показатели свидетельствуют, что во втором квартале 2026 года USPS зафиксировала чистый убыток в размере $2 млрд, а годом ранее, в ноябре, отчиталась об убытке в $9 млрд. Сам Стайнер ранее уже предупреждал, что без реформ агентство может остаться без денег в 2027 году.

USPS убыточна почти два десятилетия подряд — с 2007 года, когда резкое падение объемов обычной почты из-за интернета и электронной почты обрушило ее финансовую модель. С тех пор годовой объем пересылки упал с примерно 220 млрд писем до 110 млрд. В разгар пандемии COVID-19 агентство уже предупреждало о риске остаться без денег и получило от Конгресса $10 млрд помощи, а в 2022 году законодатели приняли реформу, которая, по собственным подсчетам USPS, сэкономила ей $107 млрд за счет отмены требования заранее финансировать пенсионные обязательства для будущих пенсионеров. Несмотря на это, избавиться от убытков не получилось.

Американист Ян Веселов в беседе с The Insider назвал USPS «безусловно важной» для США: