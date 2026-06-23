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Новости

Правительство Чехии не включило президента в состав делегации страны на ближайшем саммите НАТО. Президент подал иск в суд

The Insider
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Чешское правительство Андрея Бабиша решило не брать президента Петра Павела в делегацию на саммит НАТО в Анкару 7 июля. Президент обратился с жалобой в Конституционный суд.

О том, что Павела исключили из состава делегации на саммите в июле, стало известно еще накануне, в понедельник. Делегацию от Чехии возглавит премьер-министр Андрей Бабиш. С ним на саммит поедут министр обороны Яромир Зуна и министр иностранных дел страны Петр Мацинка. 

Бабиш обосновал это решение «чисто практическими причинами». Встреча будет посвящена главным образом обязательствам союзников в области расходов на оборону: Прага эти обязательства не выполнила и «теперь окажется в позиции, когда придется объяснять, почему это случилось», пишет он. 

«Речи о том, что это с нашей стороны нарочно против господина президента или что мы ему что-то запрещаем, — это абсолютная чушь», — завершает Бабиш свой пост в Twitter (Х), уточняя, что президент и так уже совершил ряд зарубежных поездок. 

Как отмечает местное издание Novinky, ранее на саммитах НАТО Чехию представляли как президенты, так и премьер-министры. Формально главой делегации при участии президента становится при этом именно глава государства. Спор о том, кто будет представлять Прагу на этом саммите, длится уже несколько месяцев — правительство неоднократно откладывало объявление о составе делегации.

Сам президент страны назвал решение Бабиша «беспрецедентным и крайне неудачным шагом». Он указывает, что представительство государства на внешнем уровне по сути — должностные обязанности президента: 

«Этот спор на самом деле не из-за одного кресла на одной зарубежной встрече. Речь идет о сознательном решении правительства исключить президента, верховного главнокомандующего вооруженными силами и бывшего высокопоставленного представителя НАТО, из саммита Альянса в тот момент, когда он мог бы использовать свой многолетний опыт на благо безопасности Чешской Республики и ее граждан».

Во вторник также стало известно, что Павел обратился в Конституционный суд Чехии. В иске он просит судей определить, кто может принимать решения об участии президента в саммитах подобного уровня. В ответ Бабиш заявил, что не считает «правильным», когда должностные лица подают жалобы друг на друга. 

Жалобу президент подал еще накануне, что подтвердила пресс-секретарь суда. По ее словам, решение по этому иску будет вынесено в приоритетном порядке — его рассмотрят уже в среду. 

Это не первый конфликт Павела с представителями правительства Бабиша. В январе этого года президент заявил, что глава МИД Петр Мацинка передал ему через советника сообщения, которые он расценивает как попытку шантажа. Конфликт тогда разгорелся вокруг назначений в Кабмин. 

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