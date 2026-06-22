Возраст межзвездной кометы 3I/ATLAS, проходящей через Солнечную систему, составляет 12 млрд лет — исследование

Межзвездная комета 3I/ATLAS, пролетевшая мимо Солнца в прошлом году, может оказаться почти втрое старше Солнечной системы — ее возраст оценили в 12 млрд лет. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

3I/ATLAS — лишь третий межзвездный объект, который человечеству удалось наблюдать после Oumuamua в 2017 году и кометы Borisov в 2019-м. Ведущий автор исследования, сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда НАСА Мартин Кординер, заявил, что речь может идти о самом старом объекте, который когда-либо наблюдали в Солнечной системе, хотя не исключил и других объяснений необычного химического состава кометы.

Выводы основаны на соотношении изотопов, зафиксированном телескопом James Webb и обсерваторией ALMA в Чили: по данным ученых, в 3I/ATLAS в 10 раз больше дейтерия — тяжелого изотопа водорода — чем в кометах Солнечной системы. По словам Кординера, такая концентрация тяжелой воды возможна только в очень холодной среде — комета, по всей видимости, сформировалась при температуре около –243°C, что делает ее одним из самых холодных объектов, когда-либо зафиксированных в Солнечной системе.

Точное место происхождения кометы внутри Млечного Пути остается неизвестным, но, по мнению ученых, она, как и другие межзвездные объекты, образовалась в результате выброса вещества при формировании новой планеты, после чего миллиарды лет двигалась по орбите вокруг галактики. Комета небогата химическими элементами — это позволяет предположить, что она сформировалась недалеко от зарождающихся звезд, возможно, в эпоху так называемого космического полудня, когда около 10 млрд лет назад в галактике активно формировались новые светила.

Астроном Питер Вереш из Центра малых планет Международного астрономического союза назвал новое исследование «впечатляющим», отметив, что комета уже покидает Солнечную систему и больше не вернется, а значит, вести дальнейшие наблюдения будет всё труднее. При этом ученые ожидают обнаружить еще больше межзвездных объектов в ближайшие годы — в первую очередь благодаря новой обсерватории Vera C. Rubin в Чили.

Ранее в сети расползалась информация о том, что 3I/ATLAS может быть потенциально инопланетным кораблем — эту версию выдвигал профессор Гарварда Ави Леб, ранее высказывавший похожие предположения об Oumuamua. Однако НАСА эту гипотезу отвергло, а в Институте SETI заявили об отсутствии каких-либо признаков внеземных технологий на комете. Подробный разбор этой версии ранее публиковал The Insider.