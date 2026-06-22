Военную одежду 5.11, пользующуюся популярностью у российской армии, по таможенным данным, ввозили польская, латвийская и гонконгская фирмы

Одежда тактического бренда 5.11, которую закупают для российских военных, вторгшихся в Украину, ввозится в Россию через латвийскую, гонконгскую и польскую фирмы, выяснил The Insider. По крайней мере, только эти компании указали этот бренд в таможенных данных.

Согласно им, это делает латвийская SIA MD Met (владелец и директор Jeļena Timohina) при посредничестве гонконгской NStar Logistics Limited и польской Tls Import-Export Sp. Z O. O. Получателями выступали соответственно ООО «Лаф» и ООО «Партнер текстиль», зарегистрированные в Калининграде. Завозились брюки, футболки, рубашки, кепки под маркой «5.11 TACTICAL».