Военную одежду 5.11, пользующуюся популярностью у российской армии, по таможенным данным, ввозили польская, латвийская и гонконгская фирмы

Одежда тактического бренда 5.11, которую закупают для российских военных, вторгшихся в Украину, ввозится в Россию через латвийскую, гонконгскую и польскую фирмы, выяснил The Insider. По крайней мере, только эти компании указали этот бренд в таможенных данных.
Согласно им, это делает латвийская SIA MD Met (владелец и директор Jeļena Timohina) при посредничестве гонконгской NStar Logistics Limited и польской Tls Import-Export Sp. Z O. O. Получателями выступали соответственно ООО «Лаф» и ООО «Партнер текстиль», зарегистрированные в Калининграде. Завозились брюки, футболки, рубашки, кепки под маркой «5.11 TACTICAL».
Илья Кистов, директор Tls Import-Export Sp. Z O.O., продолжил часто ездить из Польши (Эльблонг) в Калининград на машине и после начала войны в 2023 году.
The Insider позвонил в фирму Tls Import-Export Sp. Z O.O. Илья Кистов не ответил, трубку взяла Ольга. Она не ответила на вопрос журналиста The Insider по существу, но сообщила, что Илья сейчас в отъезде. Контакты фирм SIA MD Met и NStar Logistics Limited обнаружить не удалось.