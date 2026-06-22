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Новости

Военную одежду 5.11, пользующуюся популярностью у российской армии, по таможенным данным, ввозили польская, латвийская и гонконгская фирмы

The Insider
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Одежда тактического бренда 5.11, которую закупают для российских военных, вторгшихся в Украину, ввозится в Россию через латвийскую, гонконгскую и польскую фирмы, выяснил The Insider. По крайней мере, только эти компании указали этот бренд в таможенных данных.

Согласно им, это делает латвийская SIA MD Met (владелец и директор Jeļena Timohina) при посредничестве гонконгской NStar Logistics Limited и польской Tls Import-Export Sp. Z O. O. Получателями выступали соответственно ООО «Лаф» и ООО «Партнер текстиль», зарегистрированные в Калининграде. Завозились брюки, футболки, рубашки, кепки под маркой «5.11 TACTICAL».

Евгений Пригожин носит TacTec Plate Carrier in Multicam от «5.11» TACTICAL

Евгений Пригожин носит TacTec Plate Carrier in Multicam от «5.11» TACTICAL

Илья Кистов, директор Tls Import-Export Sp. Z O.O., продолжил часто ездить из Польши (Эльблонг) в Калининград на машине и после начала войны в 2023 году.

Упаковки тактических очков «5.11» для российских военных

Упаковки тактических очков «5.11» для российских военных

The Insider позвонил в фирму Tls Import-Export Sp. Z O.O. Илья Кистов не ответил, трубку взяла Ольга. Она не ответила на вопрос журналиста The Insider по существу, но сообщила, что Илья сейчас в отъезде. Контакты фирм SIA MD Met и NStar Logistics Limited обнаружить не удалось.

Российский военный в бронежилете от «5.11»

Российский военный в бронежилете от «5.11»

Торговая марка 5.11 широко продается в военных магазинах и магазинах «тактического снаряжения» в России (1, 2, 3, 4). Еще в прошлом десятилетии она была популярна у бандитов так называемых «ДНР» и «ЛНР», джихадистов и кадыровцев.

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