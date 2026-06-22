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«Телеком Армения» и «Азертелеком» подписали соглашение о транзите интернета через территории Армении и Азербайджана

The Insider
Фото: prodecor.am

Фото: prodecor.am

Телекоммуникационные компании «Телеком Армения» (Team Telecom Armenia) и «Азертелеком» (AzerTelecom) подписали соглашение о транзите интернет-траффика через территории Армении и Азербайджана на коммерческой основе. Об этом сообщает ARKA Telecom со ссылкой на пресс-службу ОАО «Телеком Армения».

В рамках соглашения «Телеком Армения» расширяет число стран и географию поставки международного интернет-трафика и обеспечивает транзит через свою инфраструктуру в направлении Азербайджана. Соглашение направлено на диверсификацию маршрутов связи в регионе и повышение надежности телекоммуникационных сетей, отмечается в сообщении пресс-службы.

AzerTelecom в свою очередь обеспечит транзит интернет-трафика в направлении Армении через собственную инфраструктуру, пишет азербайджанское издание Minval.

Team Telecom Armenia предоставляет в Армении услуги мобильной и фиксированной связи, интернет и цифровое телевидение. AzerTelecom — магистральный интернет-оператор, через который Азербайджан получает доступ к интернету.

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