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Новости

На Москву вновь совершена массированная атака беспилотников, аэропорты вводили ограничения

The Insider
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В ночь на 22 июня российские средства ПВО отражали очередную атаку беспилотников на Московский регион. Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи неоднократно сообщал об уничтожении дронов, летевших в сторону столицы.

По данным Собянина, уничтожено 80 беспилотников. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб. О разрушениях и пострадавших в столице не сообщалось.

Из-за угрозы атак были введены ограничения на работу московских аэропортов. Около 08:30 аэропорт Шереметьево временно ограничил прием и отправку рейсов, а Внуково и Домодедово работали по согласованию с Росавиацией. Позже ограничения в Шереметьево были сняты, аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

В других регионах также сообщалось о работе ПВО. По данным Минобороны России, с 20:00 воскресенья до 07:00 понедельника дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 301 украинский беспилотник самолетного типа над территорией страны. Над Воронежской областью были сбиты 18 беспилотников, над Калужской — пять. В Ростовской области воздушные цели уничтожались в районе Гуково, в Чертковском и Верхнедонском районах. Основной удар пришелся на Московский регион.

По официальным данным, обошлось без пострадавших. Однако в Тульской области зафиксировано попадание беспилотника в жилой дом. Утром дрон врезался в многоэтажку в городе Щёкино.

18 июня произошла крупнейшая за все время войны атака на Москву. По данным российских властей, в направлении столицы были запущены более 190 беспилотников. Одной из целей налета стал Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне — крупнейший НПЗ столичного региона. После атаки на территории предприятия произошли взрыв и пожар. При этом ряд OSINT-аналитиков пишут, что возгорание было вызвано не попаданием украинского дрона, а российской ракетой ПВО, выпущенной для его перехвата.

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