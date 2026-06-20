Япония с 1 июля впервые за 48 лет повысит визовые сборы для иностранцев — сразу в пять раз

Япония с 1 июля повышает сборы за оформление виз для иностранных граждан — это первый пересмотр визовых тарифов за 48 лет, сообщает The Economic Times. Решение одобрили на заседании правительства в пятницу. Власти объясняют рост сборов необходимостью покрыть административные расходы, которые увеличиваются на фоне роста числа иностранцев в стране.

Согласно новым тарифам, однократная виза вырастет в цене с 3 до 15 тысяч иен (около $93), а многократная — с 6 до 30 тысяч иен (около $196). Новые ставки будут применяться к заявкам, поданным начиная с 1 июля.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что действующие сборы не менялись с 1978 года и власти решили пересмотреть их с учетом накопившейся инфляции и изменений валютного курса за прошедшие десятилетия. По его словам, на резкое влияние на въездной туризм в министерстве не рассчитывают, поскольку решение принималось после тщательного анализа разных факторов.

Повышение визовых сборов стало возможным благодаря принятому в прошлом месяце закону, который позволяет властям увеличивать визовые и резидентские сборы до 30 раз по сравнению с действующим уровнем. Ранее потолок сбора за смену статуса резидента или продление срока пребывания составлял 10 тысяч иен, столько же стоило оформление заявки на постоянный вид на жительство — новый закон поднял эти лимиты до 100 и 300 тысяч иен соответственно. В рамках этих лимитов власти уже предложили повысить сбор за смену резидентского статуса и продление пребывания с нынешних 5,5–6 до 10–70 тысяч иен, а сбор за заявку на постоянный вид на жительство — с 10 до 200 тысяч иен. Эти дополнительные изменения планируют ввести до конца следующего финансового года, то есть до 31 марта 2027-го.

По данным властей, дополнительные доходы пойдут на обслуживание растущего числа иностранных резидентов — на конец 2025 года их число достигло рекордных 4,13 млн человек, — а также на программы изучения японского языка и борьбу с нелегальным пребыванием в стране. В Токио указывают, что визовые и резидентские сборы должны приблизиться к уровню западных стран — например, в США и Германии сборы за продление виз заметно выше японских.