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В Боливии объявили чрезвычайное положение, которое даст властям право разгонять протестующих, блокирующих дороги больше месяца

The Insider
Фото: REUTERS/Claudia Morales

Фото: REUTERS/Claudia Morales

Президент Боливии Родриго Пас объявил чрезвычайное положение в стране, что дает властям право расширить применение армии для разблокировки дорог, заблокированных в результате протестов. Они не прекращаются уже 50 дней и парализовали экономику, отмечает Reuters.

Указ дает Пасу более широкие конституционные полномочия для восстановления порядка, в том числе право направлять военных на разблокировку трасс. Решение вступает в силу немедленно, однако президент обязан уведомить Конгресс о введении режима в течение 24 часов после подписания указа, а парламенту затем отводится до 72 часов, чтобы одобрить или отклонить эту меру.

Протестующие, многие из которых связаны с экс-президентом Эво Моралесом, перекрыли ключевые трассы — это остановило грузовое движение и нарушило снабжение продовольствием, топливом и медикаментами в нескольких регионах страны, включая Ла-Пас. Конфликт начался после того, как Пас резко отменил долгосрочные топливные субсидии, пытаясь сократить дефицит бюджета на фоне обостряющегося дефицита долларовой массы и переговоров с Международным валютным фондом. Несмотря на последующие шаги по стабилизации цен на топливо и отмену непопулярной земельной реформы, протесты переросли в более широкое недовольство — профсоюзы потребовали повышения зарплат, прекращения дефицита топлива и долларов, а также отставки Паса.

Заявление о чрезвычайном положении прозвучало в прямом обращении к стране — всего через несколько часов после того, как Пас объявил о соглашении, заключенном в пятницу с крупнейшим профсоюзом страны, Боливийским рабочим центром (COB), которое должно было снизить напряженность. Однако значительная часть дорог, связывающих главный производственный центр страны, остается под контролем сельских организаций, поддерживающих Моралеса — они не участвовали в переговорах и продолжают протестовать, в основном в районе Кочабамбы.

Пас заявил, что кризис превратился в организованную попытку дестабилизировать демократию после нескольких недель насилия и блокад, и что чрезвычайное положение направлено на восстановление порядка, защиту граждан и обеспечение поставок товаров первой необходимости, предупредив, что продолжающие создавать помехи понесут юридическую ответственность. Он сказал:

«Это не чрезвычайное положение, чтобы ограничить жизнь людей... Это чрезвычайное положение, чтобы вернуть людям свободу, освободить Боливию от тех, кто использует политический конфликт, чтобы блокировать дороги и вредить населению».

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