Беглого белорусского чиновника в 2025 году вывезли на яхте из Турции в Абхазию, где его задержала ФСБ — расследование

Бывший белорусский дипломат и сотрудник управделами Александра Лукашенко Анатолий Котов, уволившийся в 2020 году, публично поддержавший оппозицию и эмигрировавший, стал жертвой операции спецслужб. В 2025 году он отправился из турецкого города Трабзон в поездку на яхте. Яхта пошла в Сухуми непризнанной республики Абхазия. Там Котова задержали сотрудники ФСБ, и о его дальнейшей судьбе ничего не известно. Это выяснилось благодаря совместному расследованию Белорусского расследовательского центра, Deutsche Welle и OCCRP.

Как узнали журналисты, вечером 21 августа прошлого года Котов прилетел из Варшавы, где жил после эмиграции, с пересадкой в Стамбуле в портовый город Трабзон. Там вместе со своей знакомой, гражданкой Иордании Кахирой Эйналовой поднялся на борт яхты Shells. При этом жене он сказал, что едет в Турцию по работе, а на работе — что едет по личным делам. На борту кроме них находились еще трое: россияне Юрий Голованов и Пётр Гриб, а также белорус Юрий Пузиков.

Пузиков — тренер и судья по карате киокушинкай, работал в спортивном общественном объединении «Возрождение» и ООО «БТС Глобал» вместе с бывшими сотрудниками КГБ и Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси и мог быть знаком с Котовым. Он сошел на берег еще в Турции.

Голованов ранее работал в ООО «Балтийская звезда», которое занималось арендой люксового транспорта для VIP-мероприятий. До 2015 года он носил фамилию Цкирия и под ней отправлял деньги еще одному белорусу, который фигурирует на сайте «Миротворец» как наемник ЧВК Вагнера.

Гриб — бывший командир военной части 3219 внутренних войск МВД России, известной участием в боевых действиях на Северном Кавказе. В последнее время был начальником службы безопасности Большой ледовой арены в Сочи и помощником местного депутата, уроженца Беларуси. Он лично доставлял гуманитарную помощь российским военным в Украине. Гриб работал директором сервисного испытательного центра «Циклон». Его первый директор Алексей Буднев — президент российского Клуба ветеранов специальной разведки Военно-морского флота и организатор спортивно-патриотической акции «Тропа мужества». Такую же акцию, с тем же логотипом, проводило в Беларуси спортивное объединение «Возрождение».

Экипаж яхты состоял из капитана и еще четырех человек — троих турок и голландки. Их наняли всего на один рейс, одним из условий получения работы было незнание русского языка. Официальный маршрут яхты должен был закончиться в порту Сочи, однако утром 22 августа яхта подошла к берегу в районе Сухуми. Гриб и Голованов приказали капитану вернуться назад, в порт Очамчира, где находится пункт базирования пограничной службы ФСБ РФ. Там, по указанию портовых сотрудников, яхта ждала в море, пока к ней не подошел российский военный корабль береговой охраны. Его вызвали Гриб и Голованов, утверждая, что Котов напился и нападал на них.

Российские пограничники поднялись на борт яхты, ворвались в каюту Котова и забрали его на свой корабль. В каком состоянии был Котов во время этой операции, неизвестно. Яхта отправилась в Сухуми, где Гриб и Голованов сошли на берег и уехали в Россию, а Эйналова вернулась в Трабзон. Ни польская, ни турецкая полиция пропажей Котова не заинтересовались. Российские и белорусские власти утверждают, что его не задерживали и что он не находится в местах лишения свободы. В России Котов был объявлен в межгосударственный розыск, в Беларуси его заочно приговорили к 12 годам заключения.

Яхта Shell, вероятно, была нанята для операции неслучайно. На момент ее проведения она принадлежала британской компании MGA Yachting LTD. Ее бенефициарным владельцем до 2022 года был гражданин Турции Тойгар Едигёз. Как минимум в 2023-м он входил в совет директоров турецкой Fix Defence Defense Industry Inc., которая разрабатывала бронежилеты и беспилотники — так же, как и белорусская «БТС Глобал».

Спустя полгода после пропажи Котова яхту продали компании, зарегистрированной на Маршалловых Островах, и переименовали в YS Legacy. В марте 2026-го заявку на регистрацию одноименного товарного знака подала «БТС Глобал». Буквы YS совпадают с инициалами в паспорте Юрия Серых.

Юрий Серых — ветеран белорусского КГБ и бывший сотрудник оперативно-аналитического отдела при президенте РБ. Некоторое время руководил спортивной организацией «Возрождение» и до сих пор владеет компанией «БТС Глобал». Он был хорошо знаком с Котовым — тот даже приглашал Серых на свою свадьбу, однако торжество сорвалось из-за отъезда Котова.