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Новости

Кипр выдал России бывшего члена совета директоров банка «Югра» Алексея Коротенко. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов

The Insider
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Кипр экстрадировал в Россию бывшего члена совета директоров банка «Югра» Алексея Коротенко. На родине его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 2,6 млрд рублей. В прошлом году его задержали на Кипре и сейчас передали российскому конвою. Об этом сообщают ТАСС и Генпрокуратура РФ.  

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что Коротенко с 2015 по 2019 год был руководителем двух коммерческих предприятий и предоставлял в налоговые органы декларации с заведомо недостоверными сведениями о договорах подряда с подконтрольными юридическими лицами на поставку стройматериалов и строительно-монтажные работы. Против него возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ему грозит до пяти лет лишения свободы. 

Как выяснил The Insider с помощью базы розыска МВД и системы СПАРК, Коротенко разыскивали как минимум по двум уголовным делам, связанным с фирмами «Московский телевизионный завод „Рубин“» и «Экстракт-Фили». Силовики считают, что он фактически руководил компаниями и предоставлял налоговые декларации с заведомо ложными сведениями в 2017–2018 годах. Кроме того, Коротенко как минимум до 2021 года занимал руководящие должности в фирме «Оптиматехностимул», принадлежащей офшорным компаниям на Британских Виргинских островах и владевшей московским ТЦ «Черемушки». С 2024 года эта компания числится банкротом.

В советское время, с 1952 года МТЗ «Рубин» производил телевизоры под марками «Север», «Экран», «Москва», «Рубин» и др., однако в конце 90-х годов производство электроники было перенесено в Воронеж и в итоге выкуплено компанией Rolsen Electronics. На базе московского завода по адресу Багратионовский проезд, 7 был создан торговый центр «Горбушкин двор». АО «Экстракт-Фили» частично принадлежит ОАО «МТЗ „Рубин“» и владеет ТРЦ «Филион», расположенным по соседству с «Горбушкиным двором». Какие именно должности в этих компаниях занимал Коротенко, выяснить не удалось. Обе эти компании в 2024 году были признаны банкротами. 

Как писал профильный ресурс «PRO Банкротство», причиной объявления банкротом «Рубина» стала неспособность рассчитаться по кредитам, полученным от Россельхозбанка в 2013–2014 годах. Другим крупным кредитором был и банк «Югра», лишившийся лицензии в 2017 году. 

Фактического бенефициара  «Горбушкина двора», бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина в 2019 году задержали по уголовному делу о растрате 23 млрд рублей через фиктивные кредитные договоры с фирмами-прокладками. В 2024 году его приговорили к 9 годам колонии общего режима, а в 2025 году на него завели новое уголовное дело о мошенничестве, следствие по которому продолжается до сих пор. Его имущество, включая «Горбушкин двор» и «Филион», было национализировано.  

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