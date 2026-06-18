Суд решил выдворить из РФ пастора из США за беседу о религии и предложение молиться за Трампа. После встречи на пастора донесли в полицию

Городской суд Петропавловска-Камчатского постановил оштрафовать на 30 тысяч рублей и выдворить из России гражданина США Пола Джионэ. Как следует из решения, опубликованного на сайте суда, его признали виновным в нарушении законодательства о религиозных объединениях из-за «религиозных бесед», которые он вел в местной «Церкви полного Евангелия» 23 мая.

В документе указано, что Джионэ без соответствующего разрешения читал прихожанам церкви лекции о религии, а также призывал молиться за президента США.

«Сибирь.Реалии» пишет, что в качестве доказательства суд принял аудиозапись, тайком сделанную на встрече в «Церкви полного Евангелия» и переданную сотрудникам Центра по противодействию экстремизму. Представители религиозной общины рассказали, что двое людей, передавших запись, показались им подозрительными: по их словам, их пригласил на собрание некий человек, которого никто в церкви не знал.

Джионэ вину не признал и заявил, что пришел в церковь по приглашению местного пастора. В ходе беседы американец рассказывал, в частности, что в США принято молиться за своих политических лидеров, и предложил прихожанам помолиться за президента США. В настоящее время Джионэ находится в центре временного содержания иностранцев.

По словам американца, он приезжал в Россию уже 58 раз, они с женой удочерили пятерых девочек из российских детдомов.