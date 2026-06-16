Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

72.45

EUR

83.8

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

86

 

 

 

 

 

Новости

Суд в Калифорнии отклонил иск xAI к OpenAI. Компания Маска обвиняла конкурента в краже коммерческих секретов, связанных с чат-ботами

The Insider
Иллюстрация к материалу

Федеральный суд в Сан-Франциско отклонил иск компании Илона Маска xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта, к своему конкуренту — компании OpenAI Сэма Альтмана, сообщает Reuters. Речь идет об иске, в котором OpenAI обвиняли в краже коммерческих секретов, связанных с работой чат-ботов.

Суд счел недоказанным обвинение, согласно которому представители OpenAI склоняли бывшего старшего инженера xAI Сюэчэня Ли к разглашению конфиденциальной информации, связанной с чат-ботом Grok. Судья, рассматривавшая дело, также запретила xAI повторно обращаться в суд по этому вопросу.

Как пишет Reuters, центральное место в иске xAI занимала презентация, которую Ли провел для OpenAI, когда устраивался на работу в эту компанию. Истцы утверждали, что OpenAI пыталась получить секретную информацию, связанную с выпуском Grok 4 в июле 2025 года. Судья, однако, сочла, что обращенная к кандидату просьба рассказать о своей предыдущей работе — обычная практика в процессе найма.

Это второй иск Маска против OpenAI, отклоненный судом за последний месяц. Ранее суд отказался удовлетворить претензии к OpenAI и Альтману, суть которых заключалась в том, что руководители компании отказались от ее изначального некоммерческого статуса ради личного обогащения. OpenAI была запущена в 2015 году как некоммерческая структура, а сам Маск был ее крупнейшим частным спонсором на раннем этапе, вложив порядка $38–45 млн. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Секретовыносители. Насколько хорошо защищена гостайна в России
  2. «Я Россию-маму ограничил в родительских правах». Троицкий — о Шамане, Шнуре и страхе в России
  3. Война роботов: как фронт в Украине превратился в полигон для наземных беспилотников
  4. Второй тур вмешательства: выборы прошли, но давление Москвы на Ереван только начинается
  5. Джини и его хозяин. Как российские власти манипулируют статистикой, чтобы скрыть рекордно высокое неравенство

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте