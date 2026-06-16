Отзыв SSL-сертификатов у российских компаний вынудит их получать аналог у Минцифры, что расширит возможности для слежки — IT-специалисты

Как стало известно на прошлой неделе, один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский GlobalSign, начал отзывать SSL-сертификаты у российских компаний. В Минцифры заявили, что серьезных проблем из-за отзыва иностранных сертификатов возникнуть не должно и что в худшем случае сайты и онлайн-сервисы могут быть недоступны «непродолжительное время», пока их владельцы получают новые сертификаты.

Между тем российские банки начали предупреждать клиентов о возможных сбоях. По данным РБК, 13 июня Т-Банк разослал части клиентов СМС о том, что из-за санкций у некоторых российских сайтов и приложений могут возникнуть проблемы со входом. Россельхозбанк предупредил, что старая версия его приложения на Android может работать с ошибками.

Как рассказал в беседе с The Insider специалист по информационной безопасности, руководитель ИБ-компании Malfors Артём Тамоян, невозможность получить сертификат в зарубежных удостоверяющих центрах вынудит российские компании обращаться за сертификатами в Минцифры РФ.

«Это, конечно, ускоряет изоляцию российского интернета и создает большие проблемы с совместимостью и безопасностью. Для безопасной работы сайта по HTTPS необходим сертификат, выпущенный доверенным удостоверяющим центром (УЦ). Доверенных УЦ в мире относительно немного, и ни одного из них нет в России. Основные игроки — западные компании, преимущественно из США и Европы. Отзыв такого сертификата (или невозможность его получить) фактически означает невозможность безопасного доступа пользователей к ресурсу. Важно понимать, что просто отключить HTTPS нельзя, это крайне небезопасно. Без шифрования все данные, включая логины, пароли, личные сообщения, финансовую информацию и переписку, передаются по сети в открытом виде. Кроме того, механизмы вроде HSTS или certificate pinning в приложениях могут вообще сделать отключение HTTPS технически невозможным. Выход для российских компаний, конечно, существует — получать сертификаты в Национальном удостоверяющем центре Минцифры. Однако ни один нормальный браузер и операционная система по умолчанию не считают этот УЦ доверенным. Чтобы сайт с таким сертификатом открывался без предупреждений, пользователям приходится вручную добавлять корневой сертификат Минцифры в систему, что я крайне не рекомендую делать. Добавление российского УЦ само по себе создает риск безопасности, так как люди с доступом к его ключам (включая государство) получают техническую возможность проводить MITM-атаки — перехватывать и расшифровывать трафик пользователей на уровне провайдера или устройства».

Киберадвокат Саркис Дарбинян отмечает, что получение сайтами российских цифровых сертификатов значительно расширит возможности для слежки со стороны государства.