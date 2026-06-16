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В Калифорнии разбился бомбардировщик B-52 Stratofortress. Погибли восемь человек

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Бомбардировщик ВВС США Boeing B-52 Stratofortress разбился на авиабазе Эдвардс, расположенной в пустыне Мохаве. Как сообщает Reuters, погибли все восемь членов экипажа.

Самолет рухнул на взлетно-посадочную полосу сразу после того, как оторвался от земли, и загорелся. Представитель ВВС сообщил, что бомбардировщик выполнял плановый испытательный полет. На борту помимо военнослужащих находились государственные служащие и представители господрядчиков. Компания Boeing сообщила, что среди погибших — двое ее сотрудников.

О возможных причинах аварии пока ничего не сообщается. Полеты на авиабазе Эдвардс временно остановлены из-за повреждения ВПП.

Boeing B-52 Stratofortress — восьмимоторный реактивный самолет, предназначенный для переноса широкого спектра ядерных и обычных бомб. Способен нести до 31,75 тысячи кг оружия и грузов и пролетать до 12,8 тысячи км без дозаправки.

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