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Новости

Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом возможность встретиться с Путиным

The Insider
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность организации встречи с Владимиром Путиным в США в формате, при котором российской стороне было бы сложнее отказаться от переговоров. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США в формате, при котором Путину было бы значительно сложнее отказать по крайней мере президенту Трампу», — сказал Зеленский в обращении к участникам Межправительственной конференции ЕС.

По словам украинского президента, Киев также обсуждал с Вашингтоном и Парижем возможность переговоров с Москвой на полях саммита G7 с участием демократических стран.

Зеленский заявил, что Украина предлагала России встречу «в любом формате», где можно было бы принять реальные решения по завершению войны, однако Путин, по его словам, не соглашается.

Президент Украины добавил, что в случае отказа России от переговоров международное давление на Москву должно быть усилено.

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