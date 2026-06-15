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Связанные с Малофеевым участники дела о хищении $450 млн с Wex создали оператора деловой авиации в условиях санкций — «Вёрстка»

The Insider
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К управлению российским оператором бизнес-авиации «Дримджет» причастны люди, фигурировавшие в истории о хищении $450 млн с криптобиржи Wex, а также связанные с православным олигархом Константином Малофеевым и бывшими сотрудниками ФСБ. Об этом говорится в расследовании «Вёрстки».

Основанный в 2020 году «Дримджет» сумел резко нарастить бизнес после начала войны и введения санкций. В 2025 году выручка компании составила почти 4 млрд рублей.

По данным «Вёрстки», формальным владельцем структуры, контролирующей авиаперевозчика, является бывший сотрудник ФСБ Денис Крохмаль. Компания также связана с экс-подполковником полиции Геннадием Шевченко и структурами, аффилированными с депутатом Госдумы Антоном Немкиным.

Немкин ранее упоминался в расследованиях о выводе средств с криптобиржи Wex. По данным Би-би-си, именно по его требованию сооснователь биржи Алексей Билюченко передал криптовалюту, опасаясь давления со стороны силовиков. Встреча, на которой обсуждалась передача активов, проходила в офисе бизнесмена Константина Малофеева.

Как утверждает «Вёрстка», самолеты «Дримджета» фактически контролируются структурами, связанными с Немкиным и бывшим бизнес-партнером Малофеева Евгением Жулановым.

В августе 2025 года один из самолетов компании использовался для перелета главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Анкоридж на переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Это был единственный частный борт среди самолетов, задействованных для перевозки участников саммита.

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