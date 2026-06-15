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Новости

Бывшего главу угрозыска Петербурга отправили в колонию по делу о подмене показаний в пользу криминального авторитета

The Insider
Фото: «Фонтанка.ру»

Фото: «Фонтанка.ру»

Санкт-Петербургский городской суд приговорил бывшего начальника городского уголовного розыска Олега Колесникова к 5 годам колонии общего режима по делу о превышении должностных полномочий. Его бывший подчиненный Алексей Малышев получил 4 года колонии. По данным «Фонтанки» и «Канала 78», дело связано с обвинением в подмене показаний по делу об убийстве ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики Александра Викторова — это, по версии следствия, помогло избежать наказания криминальному авторитету Алексею Смирнягину.

Оба бывших полицейских признаны виновными по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Колесникову также запретили занимать определенные должности в течение двух лет, Малышеву — в течение полутора лет. Обоих лишили званий полковника полиции. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за грифа «совершенно секретно». Малышева взяли под стражу в зале суда.

Викторова убили в 2012 году. По версии, которую приводила «Фонтанка», следствие связывало убийство с конфликтом вокруг университета: ректор, как утверждало издание, обнаружил крупные хищения, после чего был убит. В деле фигурировали исполнитель убийства и предполагаемый заказчик, однако Смирнягина, которого «Фонтанка» называла посредником, тогда отпустили. Позднее источники издания утверждали, что полицейские могли организовать ложные показания, позволившие выстроить версию обвинения без Смирнягина.

Колесников много лет работал в петербургском уголовном розыске, значительную часть карьеры — при бывшем главе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергее Умнове. В 2019 году Колесников возглавил управление уголовного розыска, а в 2024 году был назначен замминистра внутренних дел по Северной Осетии, но почти сразу уволился. Через несколько месяцев его задержали.

В Петербурге за последние годы фигурантами уголовных дел стали сразу несколько высокопоставленных бывших полицейских. В августе 2025 года Хамовнический суд Москвы приговорил Сергея Умнова к 12 годам колонии строгого режима по делу о взятках в особо крупном размере. Вместе с ним реальные сроки получили его бывшие подчиненные — генерал-майоры полиции Иван Абакумов и Алексей Семëнов.

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