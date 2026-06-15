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Новости

В результате массированного российского удара по Киеву загорелся Успенский собор в Киево-Печерской лавре. В городе погибли четыре человека

The Insider
Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Россия в ночь на 15 июня нанесла массированный удар ракетами и дронами по Киеву. Как сообщает ГСЧС Украины, пожар начался на территории Киево-Печерской лавры. В частности, загорелась крыша Успенского собора — площадь возгорания достигла 800 кв. м. Потушить крышу храма удалось к 8:35 утра по местному времени.

Изображение из галереи

Фото: ГСЧС Украины

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В результате обстрелов в Киеве погибли четыре человека, как минимум 23 получили ранения, в том числе ребенок. В девяти районах города повреждены здания, возникло в общей сложности 26 пожаров. 

В то время когда спасатели пытались потушить огонь в Успенском соборе, ВС РФ нанесли новый удар по расположенному поблизости музейному комплексу «Мистецький арсенал». Площадь пожара составила 1000 кв. м. Кроме того, разрушен один из цехов киностудии им. Александра Довженко.

Обновление: Минобороны России заявило, что Киево-Печерская лавра была поражена ракетой американской ЗРК Patriot. Эту систему ПВО использует Украина для отражения ракетных атак.

В общей сложности за ночь по территории Украины были выпущены 70 ракет и более 600 беспилотников, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, более 60 ракет пришлись на Киев.

В Харькове в результате повторного удара погибли спасатели ГСЧС, тушившие пожар. Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, погибли пять человек: четыре спасателя и специалист по гражданской защите Харьковской ОВА.

Территория Киево-Печерской лавры впервые за время войны попала под обстрел в январе.

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