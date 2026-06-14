Зеленский показал попавшие к украинской разведке документы для Путина с завышенным рейтингом. Даже в них его показатели падают

Зеленский показал попавшие к украинской разведке документы для Путина о падении рейтингов. По его словам, это те документы, которые «попадают на стол руководителю России». На снимках показаны прогнозы изменения общественных настроений в РФ в преддверии парламентских выборов, намеченных на сентябрь 2026 года.
Зеленский отмечает, что даже в материалах с завышенными показателями президентского рейтинга, которые пишут специально для Владимира Путина, фиксируется рост недовольства населением и снижение поддержки власти.
Согласно опубликованным графикам, уровень одобрения деятельности Путина к 20 сентября 2026 года может снизиться до 55%, тогда как уровень неодобрения вырастет до 33%. В документах также прогнозируется снижение поддержки партии «Единая Россия» до 22%.
В аналитической записке говорится, что «процесс эрозии донбасского консенсуса», начавшийся в феврале текущего года, продолжится и до дня голосования не выйдет на плато. Авторы документа также прогнозируют рост протестного потенциала: доля россиян, считающих возможными протесты в своих населенных пунктах, по их оценке, увеличится к сентябрю до 21%.
Среди партий наибольший результат, согласно прогнозу, сохранит «Единая Россия» — 22%. Далее следуют «Новые люди» с 17%, КПРФ с 14%, ЛДПР с 10% и «Справедливая Россия» с 6%.
Президент Украины также заявил, что возможные события июня, июля и августа, по его мнению, могут дополнительно ухудшить положение российских властей. По словам Зеленского, давление на Россию в связи с войной будет продолжаться и усиливаться.
«Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придётся заключать уже с кем-то другим в России — с тем, кто не будет закрываться от реальности», — заявил он.