Зеленский показал попавшие к украинской разведке документы для Путина с завышенным рейтингом. Даже в них его показатели падают

Зеленский показал попавшие к украинской разведке документы для Путина о падении рейтингов. По его словам, это те документы, которые «попадают на стол руководителю России». На снимках показаны прогнозы изменения общественных настроений в РФ в преддверии парламентских выборов, намеченных на сентябрь 2026 года.

Зеленский отмечает, что даже в материалах с завышенными показателями президентского рейтинга, которые пишут специально для Владимира Путина, фиксируется рост недовольства населением и снижение поддержки власти.

Согласно опубликованным графикам, уровень одобрения деятельности Путина к 20 сентября 2026 года может снизиться до 55%, тогда как уровень неодобрения вырастет до 33%. В документах также прогнозируется снижение поддержки партии «Единая Россия» до 22%.