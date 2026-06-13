Путин сменил руководителя своей канцелярии

Владимир Путин сменил руководителя президентской канцелярии — человека, который де-факто определяет ежедневный документооборот на его столе. Соответствующий указ был опубликован накануне, 12 июня.

На место главы президентской канцелярии назначили Александра Матвеева.

Известно, что Матвеев работает в администрации президента еще с нулевых годов на разных должностях. РБК пишет, что Матвеев раньше возглавлял секретариат руководителя АП, а также занимал пост начальника департамента управления президента по внешней политике.

Последний пост он занимал, например, в 2009 году — согласно указу президента того года, он, будучи на этой должности, получил чин действительного государственного советника 3-го класса. В 2017-м он получил уже чин советника 1-го класса, но в документах фигурировал уже в должности главы Секретариата Руководителя АП.

Газета «Ведомости» тем временем также утверждает, что Матвеев имеет журналистское образование и работал в начале нулевых в инвестиционной компании АФК «Система» и одноименном фонде. Детали биографии, которые приводит издание без ссылки на источник, однако соответствуют биографии однофамильца нового главы канцелярии президента — Матвеева Андрея, — но не его самого.

Собеседник The Insider, работавший ранее в АП, поясняет: глава канцелярии — это человек, который фактически определяет ежедневный документооборот на столе президента:

«В условиях крайне ограниченного доступа к Путину в последние годы глава канцелярии становится куда более влиятельной фигурой, чем просто глава секретариата».

На этом посту Матвеев сменил Андрея Казакова. Последний занимал эту должность с ноября 2020 года.