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Новости

Путин сменил руководителя своей канцелярии

The Insider
Иллюстрация к материалу

Владимир Путин сменил руководителя президентской канцелярии — человека, который де-факто определяет ежедневный документооборот на его столе. Соответствующий указ был опубликован накануне, 12 июня. 

На место главы президентской канцелярии назначили Александра Матвеева. 

Известно, что Матвеев работает в администрации президента еще с нулевых годов на разных должностях. РБК пишет, что Матвеев раньше возглавлял секретариат руководителя АП, а также занимал пост начальника департамента управления президента по внешней политике. 

Последний пост он занимал, например, в 2009 году — согласно указу президента того года, он, будучи на этой должности, получил чин действительного государственного советника 3-го класса. В 2017-м он получил уже чин советника 1-го класса, но в документах фигурировал уже в должности главы Секретариата Руководителя АП. 

Газета «Ведомости» тем временем также утверждает, что Матвеев имеет журналистское образование и работал в начале нулевых в инвестиционной компании АФК «Система» и одноименном фонде. Детали биографии, которые приводит издание без ссылки на источник, однако соответствуют биографии однофамильца нового главы канцелярии президента — Матвеева Андрея, — но не его самого. 

Собеседник The Insider, работавший ранее в АП, поясняет: глава канцелярии — это человек, который фактически определяет ежедневный документооборот на столе президента: 

«В условиях крайне ограниченного доступа к Путину в последние годы глава канцелярии становится куда более влиятельной фигурой, чем просто глава секретариата». 

На этом посту Матвеев сменил Андрея Казакова. Последний занимал эту должность с ноября 2020 года.

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