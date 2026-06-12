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Новости

У политзаключенной переводчицы из Иркутска забрали лекарства в СИЗО. Она весит меньше 40 кг, ее состояние ухудшается

The Insider
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Политзаключенная переводчица из Иркутска Светлана Савельева уже два месяца остается без назначенных врачами лекарств. Об этом изданию «Люди Байкала» рассказала ее мать Людмила Афанасьева.

По ее словам, в апреле сотрудники СИЗО изъяли у Савельевой обезболивающие препараты и не вернули их. За время содержания под стражей у 40-летней женщины появились серьезные проблемы со здоровьем, включая заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Среди диагнозов — остеохондроз, коксартроз, варикоз и вертиброгенная цервикокраниалгия.

Как пишет издание, за полтора года в СИЗО Курска Савельева сильно похудела и поседела. Ее вес снизился до менее чем 40 кг при росте 168 см.

«Речь идет уже не о здоровье, а о жизни моей дочери», — сказала Афанасьева.

Как пишут «Люди Байкала», ранее журналисты опубликовали обращение к Международному комитету Красного Креста с требованием срочно допустить к Савельевой врачей и представителей организации. Авторы обращения просят содействовать ее передаче Украине, где находится ее жених — военнослужащий ВСУ.

Светлану Савельеву задержали в декабре 2024 года при попытке перейти границу России. В апреле 2026 года ее приговорили к 15 годам колонии по обвинению в покушении на госизмену и в незаконном пересечении границы.

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