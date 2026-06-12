У политзаключенной переводчицы из Иркутска забрали лекарства в СИЗО. Она весит меньше 40 кг, ее состояние ухудшается

Политзаключенная переводчица из Иркутска Светлана Савельева уже два месяца остается без назначенных врачами лекарств. Об этом изданию «Люди Байкала» рассказала ее мать Людмила Афанасьева.

По ее словам, в апреле сотрудники СИЗО изъяли у Савельевой обезболивающие препараты и не вернули их. За время содержания под стражей у 40-летней женщины появились серьезные проблемы со здоровьем, включая заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Среди диагнозов — остеохондроз, коксартроз, варикоз и вертиброгенная цервикокраниалгия.

Как пишет издание, за полтора года в СИЗО Курска Савельева сильно похудела и поседела. Ее вес снизился до менее чем 40 кг при росте 168 см.

«Речь идет уже не о здоровье, а о жизни моей дочери», — сказала Афанасьева.

Как пишут «Люди Байкала», ранее журналисты опубликовали обращение к Международному комитету Красного Креста с требованием срочно допустить к Савельевой врачей и представителей организации. Авторы обращения просят содействовать ее передаче Украине, где находится ее жених — военнослужащий ВСУ.

Светлану Савельеву задержали в декабре 2024 года при попытке перейти границу России. В апреле 2026 года ее приговорили к 15 годам колонии по обвинению в покушении на госизмену и в незаконном пересечении границы.