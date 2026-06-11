Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.79

EUR

83.08

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

233

 

 

 

 

 

Новости

Ученые впервые составили глобальную карту подземных грибковых сетей. Их общая длина почти в миллиард раз превышает расстояние до Солнца

The Insider
Иллюстрация к материалу

Ученые впервые составили глобальные карты подземных грибковых сетей и подсчитали их общую массу. Исследование опубликовано в журнале Science.

Речь идет об арбускулярных микоризных грибах — организмах, которые живут в почве и образуют симбиотические союзы примерно с 70% всех растений на Земле. Грибы снабжают растения водой и питательными веществами, получая взамен углерод, который те производят в ходе фотосинтеза. В здоровых почвах эти сети способны увеличивать площадь корневого питания растений до 100 раз и обеспечивают более 80% потребляемого ими фосфора.

Ученые впервые собрали глобальную карту этой скрытой инфраструктуры: суммарная длина нитей арбускулярных микоризных грибов в верхних слоях почвы составляет около 110 квадриллионов километров. Этого хватило бы, чтобы почти миллиард раз покрыть расстояние от Земли до Солнца. Совокупная масса этих сетей — около 300 мегатонн углерода, что в четыре-шесть раз превышает суммарную массу всего живущего человечества. По словам ведущего автора исследования Джастина Стюарта из организации SPUN, в одной чайной ложке почвы может находиться до 10 метров грибковой сети.

Для построения карт исследователи использовали данные из более чем 16 тысяч образцов почвы, собранных по всему миру, — из пустынь, тундры и лесов. Модели машинного обучения помогли экстраполировать плотность сетей на неисследованные экосистемы. Параллельно в Амстердамском институте биофизики AMOLF роботы отсканировали более 300 тысяч живых гифов грибов, выращенных в лаборатории, что позволило откалибровать расчеты.

Карты зафиксировали и тревожные данные. Плотность микоризных сетей на сельскохозяйственных угодьях примерно вдвое ниже, чем в природных экосистемах. При этом около 40% всей арбускулярной микоризной биомассы сосредоточено в диких травяных экосистемах — степях и саваннах, которые хуже всего защищены законом и распахиваются в четыре раза быстрее, чем леса. 

Авторы подчеркивают, что карты — не финальный «снимок» сети, а отправная точка. Исследователи намеренно опубликовали и «карты незнания» — они показывают, в каких регионах оценки наименее достоверны из-за нехватки данных. Правительства и природоохранные организации уже могут скачать исходные данные, чтобы отслеживать состояние подземных экосистем и учитывать их в климатической политике.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Я Россию-маму ограничил в родительских правах». Троицкий — о Шамане, Шнуре и страхе в России
  2. «Болезнь Пашиняна», «грядущая война с Россией» и «газовые камеры на Арарате». Как Кремль наводнил Армению фейками накануне выборов
  3. Война роботов: как фронт в Украине превратился в полигон для наземных беспилотников
  4. Джини и его хозяин. Как российские власти манипулируют статистикой, чтобы скрыть рекордно высокое неравенство
  5. Фейковые иностранцы, беглые уголовники и отрицатели Холокоста. Кто вошел в «международный» трибунал по «преступлениям украинских нацистов»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте