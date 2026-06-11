Ученые впервые составили глобальную карту подземных грибковых сетей. Их общая длина почти в миллиард раз превышает расстояние до Солнца

Ученые впервые составили глобальные карты подземных грибковых сетей и подсчитали их общую массу. Исследование опубликовано в журнале Science.

Речь идет об арбускулярных микоризных грибах — организмах, которые живут в почве и образуют симбиотические союзы примерно с 70% всех растений на Земле. Грибы снабжают растения водой и питательными веществами, получая взамен углерод, который те производят в ходе фотосинтеза. В здоровых почвах эти сети способны увеличивать площадь корневого питания растений до 100 раз и обеспечивают более 80% потребляемого ими фосфора.

Ученые впервые собрали глобальную карту этой скрытой инфраструктуры: суммарная длина нитей арбускулярных микоризных грибов в верхних слоях почвы составляет около 110 квадриллионов километров. Этого хватило бы, чтобы почти миллиард раз покрыть расстояние от Земли до Солнца. Совокупная масса этих сетей — около 300 мегатонн углерода, что в четыре-шесть раз превышает суммарную массу всего живущего человечества. По словам ведущего автора исследования Джастина Стюарта из организации SPUN, в одной чайной ложке почвы может находиться до 10 метров грибковой сети.

Для построения карт исследователи использовали данные из более чем 16 тысяч образцов почвы, собранных по всему миру, — из пустынь, тундры и лесов. Модели машинного обучения помогли экстраполировать плотность сетей на неисследованные экосистемы. Параллельно в Амстердамском институте биофизики AMOLF роботы отсканировали более 300 тысяч живых гифов грибов, выращенных в лаборатории, что позволило откалибровать расчеты.

Карты зафиксировали и тревожные данные. Плотность микоризных сетей на сельскохозяйственных угодьях примерно вдвое ниже, чем в природных экосистемах. При этом около 40% всей арбускулярной микоризной биомассы сосредоточено в диких травяных экосистемах — степях и саваннах, которые хуже всего защищены законом и распахиваются в четыре раза быстрее, чем леса.

Авторы подчеркивают, что карты — не финальный «снимок» сети, а отправная точка. Исследователи намеренно опубликовали и «карты незнания» — они показывают, в каких регионах оценки наименее достоверны из-за нехватки данных. Правительства и природоохранные организации уже могут скачать исходные данные, чтобы отслеживать состояние подземных экосистем и учитывать их в климатической политике.