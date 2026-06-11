Латвия отменила концерт Xzibit из-за его гастролей в России после начала полномасштабной войны

Американский рэпер Xzibit не выступит в Риге. Концерт, запланированный на 19 сентября в клубе Coyote Fly в рамках европейского тура Kingmaker European Tour 2026, отменили после того, как выяснилось, что артист продолжал давать концерты в России после начала полномасштабной войны против Украины.

Как пишет Delfi, внимание на это обратили журналисты портала, после чего связались с организаторами мероприятия. По данным The Moscow Times, в 2025 году Xzibit провел в России как минимум три концерта. Кроме того, согласно информации из открытых источников, в декабре прошлого года он выступал на московской площадке VK Stadium, а осенью 2024 года — на стадионе «Лужники».

После того как информация о выступлениях в России была передана латвийским властям, было принято решение отменить концерт в Риге. В Coyote Fly заявили, что уважают позицию государственных органов. При этом организаторы подчеркнули, что не располагают сведениями о том, что выступления Xzibit в России «носили политический характер».

В клубе также признали, что эта ситуация стала для них поводом внимательнее подходить к выбору артистов. Там заявили, что в будущем будут тщательнее изучать публичную деятельность музыкантов до начала сотрудничества.