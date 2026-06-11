В Барселоне спустя 143 года завершили строительство главной башни Саграда Фамилия. Храм стал самым высоким в мире

В Барселоне завершили строительство Башни Иисуса Христа — центральной и самой высокой башни базилики Саграда Фамилия, возведение которой продолжалось более 140 лет. После установки креста на вершине высота храма достигла проектных 172,5 метра, что сделало его самым высоким христианским храмом в мире.

10 июня, в день столетия со дня смерти архитектора Антонио Гауди, новую башню торжественно освятил папа Лев XIV. В церемонии также приняли участие король Испании Филипп VI, королева Летиция, премьер-министр Педро Санчес и тысячи паломников и туристов. Световое шоу началось у основания башни и постепенно поднялось к кресту на вершине. Кульминацией стала композиция из огней, созданная с помощью дронов: в небе появились силуэт Гауди и его знаменитая фраза: «Сначала любовь, потом техника» (исп. Primero el amor, después la técnica).

До этого титул самого высокого храма мира принадлежал Ульмскому собору в Германии (высота 162,9 метра). Саграда Фамилия превзошла его еще в 2025 году, однако окончательной высоты достигла только после установки последнего элемента — креста на вершине Башни Иисуса Христа.

Строительство Саграда Фамилия началось в 1882 году. Через год проект возглавил молодой Антонио Гауди, полностью переработавший первоначальный замысел. После гибели архитектора в 1926 году работы неоднократно прерывались из-за нехватки финансирования, гражданской войны в Испании, уничтожения части чертежей и макетов, а в XXI веке — пандемии COVID-19.

Гауди задумывал центральную башню как главный элемент всего комплекса. Она расположена в центре базилики и окружена башнями евангелистов и Девы Марии. Архитектор сознательно ограничил высоту сооружения 172,5 метра — на полметра ниже расположенного рядом холма Монжуик. По его убеждению, творение человека не должно превосходить творения Бога.

Несмотря на завершение центральной башни, сама базилика еще не достроена окончательно. В ближайшие годы планируется завершить внутреннее оформление Башни Иисуса Христа и продолжить работы над Фасадом Славы — главным входом в храм. По оценкам руководителей проекта, полное завершение строительства может занять еще несколько лет.

Тем не менее именно завершение Башни Иисуса Христа считается главным рубежом в истории Саграда Фамилия. Впервые за более чем столетие существования храм достиг высоты и силуэта, которые Гауди задумал еще в конце XIX века.