Убийцу украинской беженки в США Ирины Заруцкой Декарлоса Брауна признали неспособным предстать перед судом, судебное заседание отложено

Декарлоса Брауна-младшего, в прошлом году зарезавшего в городе Шарлотт, Северная Каролина, украинскую беженку Ирину Заруцкую, признали неспособным предстать перед судом из-за психических проблем. Судебное заседание по его делу было отложено. Об этом сообщает CNN.

Его отправили в закрытое охраняемое медицинское учреждение, где он будет проходить лечение в течение не более 4 месяцев. Федеральный окружной судья Кеннет Белл заявил, что вероятность восстановления дееспособности Брауна в результате лечения большая, и что потребуется еще одно слушание, если будет признано необходимым применение принудительного медикаментозного лечения. Если он в итоге будет осужден, ему грозит смертная казнь.

«Четырехмесячный период, как того требует закон, даст специалистам в области психического здоровья время определить, сможет ли г-н Браун восстановить свою дееспособность для продолжения участия в федеральном уголовном деле», — заявили адвокаты Брауна.

23-летняя Заруцкая приехала в США, спасаясь от войны в Украине, работала в пиццерии и училась на ветеринарного ассистента. В августе прошлого года она ехала в метро, когда Браун напал на нее со спины и ударил ножом в шею. Девушка погибла на месте.