Расходы для немецкой авиации из-за перебоев в работе аэропортов, создаваемых БПЛА, составили около €160 млн евро за год

Немецкий аэрокосмический центр (DLR) подсчитал, что за 2025 год немецкие аэропорты 116 раз полностью или частично закрывались из-за пролетов неизвестных дронов, а всего за год произошло как минимум 226. Предполагаемые убытки для воздушного движения составили около €60 млн, а если учесть сопутствующие расходы, ущерб возрастает до €160 млн.

Для сравнения, за 2024 год таких инцидентов было 118, и только 9 из них привели к полной остановке полетов. В случае закрытия аэропорта, авиакомпании несут расходы, связанные с изменением маршрутов рейсов - для того, чтобы перенаправить рейс в другой аэропорт, приходится, например, потратить больше топлива. Аэропорты также страдают от отмен рейсов, поскольку теряют доходы от сборов.

Крупнейшим из таких случаев в 2020 году стало вторжение неопознанных беспилотников в зону аэропорта Мюнхена в течение двух дней подряд: в четверг и пятницу, второго и третьего октября. В результате был отменен 81 рейс, перенесено еще 46, пострадали около 10 тысяч пассажиров. Выяснить, кто именно запустил беспилотники, определить тип БПЛА и их назначение не удалось: по словам представителя полиции, которые процитировало издание Die Zeit, «дроны улетели, прежде чем их удалось идентифицировать».