Суд приговорил «вора в законе» Заура Шипилова к 9 годам колонии. Его задержали на фоне кампании против азербайджанцев в России

Шипилов родился в Оренбурге. Как писали местные СМИ, его отец — азербайджанский криминальный авторитет Байрам Талыбов, которого пресса также называет телохранителем «вора в законе» Икмета Мухтарова. В апреле 2006 года их обоих расстреляли в Москве, когда они садились в мерседес у дома на Ленинградском проспекте. «Коммерсантъ» тогда писал, что Мухтаров погиб на месте, а Талыбов умер по дороге в больницу.

Шипилов жил в Турции, где, как утверждают оренбургские издания, его «короновали». Он уже попал в поле зрения силовиков: в 2015 году его задержали в московском ресторане «Чайхана» с крупной партией героина. Его лишили свободы на три года, в 2018-м он вышел из колонии в Минусинске Красноярского края.

О задержании Шипилова стало известно в начале июля 2025 года. Он упоминался в сообщениях о поимке еще одного криминального авторитета — Вагифа Сулейманова, известного как Вагиф Бакинский.

Оба эпизода тогда связывали с обострением отношений Москвы и Баку после рейдов против азербайджанцев в Екатеринбурге. По данным «Коммерсанта», Сулейманова задержали в Москве из-за нарушения правил пребывания в России; позже его поместили в центр временного содержания иностранных граждан.

После того, как в конце июня 2025-го силовики в Екатеринбурге задержали группу азербайджанцев, обвинив их в причастности к убийствам, и при этом двое задержанных погибли, отношения между Россией и Азербайджаном стали крайне напряженными. Власти Азербайджана обвинили Россию в убийстве. Вскоре в Баку были арестованы сотрудники российского информагентства Sputnik (пятерых из семи затем отпустили под подписку о невыезде), а также не менее 11 россиян, которых азербайджанские власти объявили наркоторговцами.