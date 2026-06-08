Правящее в Косово «Движение за самоопределение» лидирует на досрочных выборах. Его результат оказался ниже, чем по итогам прошлой кампании

Косово — бывший автономный край Сербии, провозгласивший независимость в 2008 году. «Самоопределение», известное в 2000-е годы своим радикализмом, остается ключевой политической силой страны. За ним следуют основные оппозиционные партии: Демократическая партия Косово с 21,1% и Демократический союз Косово с 17,5%.

Это уже третьи выборы в Косово за последние полтора года. Голосование прошло на фоне затяжного политического кризиса и низкой явки — около 36%. На предыдущих выборах, в феврале и декабре 2025 года, она была выше — около 45%. Результат «Самоопределения», по предварительным данным, также оказался на несколько процентных пунктов ниже, чем на предыдущем голосовании.

После голосования Курти заявил, что «это десятилетие принадлежит движению „Самоопределение“», подчеркнув, что его политическая сила победила уже в пяти избирательных циклах.

«Самоопределение» участвовало в выборах в коалиции с тремя более мелкими структурами. Три основные оппозиционные партии — Демократическая партия Косово, Демократический союз Косово и Альянс за будущее Косово — шли на выборы самостоятельно. «Сербский список», крупнейшая партия косовских сербов, пользующаяся поддержкой официального Белграда, также выступал отдельно.

Досрочные выборы были назначены после того, как 120-местный парламент не смог избрать президента. Избирательные участки работали с 07:00 до 19:00 по местному времени. Правом голоса в Косово обладают более 2 млн граждан. За ходом голосования следили тысячи местных и международных наблюдателей.

В день голосования были задержаны не менее пяти человек, которых подозревают в попытках повлиять на ход выборов, сообщила местная прокуратура. Всего было зарегистрировано не менее 17 инцидентов, в том числе тех, которые могут предполагать уголовную ответственность.

Политические аналитики обсуждают три возможных сценария дальнейшего развития ситуации в Косово: концентрацию власти в руках «Самоопределения», вынужденный политический компромисс или продолжение кризиса с риском новых выборов.

Доника Эмини из Балканской консультативной группы по политике в Европе считает, что в системе, где политический компромисс работает, такой результат мог бы стать почти идеальной основой для управления: есть явный, но не доминирующий победитель, а значит — необходимость более широкого сотрудничества. Однако, по ее словам, после двух лет институционального кризиса и глубокой поляризации новые результаты могут снова обернуться блокадой. Политолог Дритеро Арифи также считает, что проблема заключается не в парламентской арифметике, а в политической воле: если есть желание двигаться вперед, решение можно найти. По его словам, многое будет зависеть от позиции «Самоопределения» и готовности движения вступать в коалиции.

По мнению региональных экспертов, институциональная нестабильность замедляет диалог об интеграции в ЕС, ведет к ограничению финансовой помощи и инвестиций, а также ослабляет поддержку со стороны ЕС и США, в которой нуждается частично признанное государство. Косово, остающееся одной из беднейших стран Европы, особенно уязвимо в условиях политической нестабильности, отмечают местные наблюдатели.

Менее чем за шесть месяцев на организацию двух циклов досрочных выборов из косовского бюджета было потрачено около 20 млн евро. По сообщениям косовских СМИ, это вызывает недовольство граждан на фоне растущей инфляции.

Исследователь Косовского демократического института Вульнет Бугачку считает, что политики не учитывают ни возможности бюджета, ни интересы граждан:

«Ущерб из-за политического кризиса очень велик как в экономическом плане, так и в плане продвижения реформ в судебной системе, образовании и здравоохранении».

По его словам, из-за частых выборов Косово не может выполнять часть обязательств по международным соглашениям или использовать значительную долю доступных международных фондов.

Политический аналитик Агон Малики предупреждает, что Косово рискует скатиться к модели Албании или Сербии, где власть сосредоточена вокруг одного лидера. При этом политическая система Косово устроена так, что ряд ключевых решений, включая избрание президента, требует парламентского большинства в две трети голосов. Это предполагает межпартийное сотрудничество и политические соглашения. Однако, по мнению Малики, проблема заключается в политических субъектах, которые часто стремятся к большей власти, чем та, которую им дает избирательный мандат.

В докладе Европейского парламента, принятом на этой неделе, 2025 год был назван для Косово потерянным. При этом риск стагнации сохраняется и в 2026 году. Согласно докладу, это может поставить под угрозу миллионы евро, выделенные в рамках Плана экономического роста ЕС и фондов для Западных Балкан.