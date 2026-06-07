В российские суды с начала года поступило на 20% больше дел о госизмене, чем за тот же период 2025-го — правозащитники

В суды РФ с начала текущего года поступило на 20% больше уголовных дел о государственной измене, чем за тот же период 2025-го, сообщил глава правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрий Заир-Бек. Он полагает, что показатель в будущем может увеличиться, так как «государственная безопасность ставится во главу угла».

Всего с начала полномасштабной российско-украинской войны в России возбудили более 1,5 тысячи дел по статьям о госизмене, шпионаже, тайном сотрудничестве с иностранцами и «помощи противнику», добавили в «Первом отделе».

По данным проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал», на 18 февраля 2026 года по статье о госизмене были лишены свободы 473 россиянина и 199 гражданских украинцев. Речь идет о политически мотивированных делах, связанных с войной в Украине. В «Мемориале» подчеркивают, что это минимальное число установленных случаев.