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Новости

В российские суды с начала года поступило на 20% больше дел о госизмене, чем за тот же период 2025-го — правозащитники

The Insider
Владимир Федоренко / РИА «Новости»

Владимир Федоренко / РИА «Новости»

В суды РФ с начала текущего года поступило на 20% больше уголовных дел о государственной измене, чем за тот же период 2025-го, сообщил глава правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрий Заир-Бек. Он полагает, что показатель в будущем может увеличиться, так как «государственная безопасность ставится во главу угла».

Всего с начала полномасштабной российско-украинской войны в России возбудили более 1,5 тысячи дел по статьям о госизмене, шпионаже, тайном сотрудничестве с иностранцами и «помощи противнику», добавили в «Первом отделе».

По данным проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал», на 18 февраля 2026 года по статье о госизмене были лишены свободы 473 россиянина и 199 гражданских украинцев. Речь идет о политически мотивированных делах, связанных с войной в Украине. В «Мемориале» подчеркивают, что это минимальное число установленных случаев.

Изображение из галереи

«Поддержка политзаключенных. Мемориал»

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В I квартале 2026 года доля дел из группы «госизмена и шпионаж» заметно сократилась, однако в «Мемориале» полагают, что это может быть временным статистическим колебанием. На первом месте по-прежнему остаются дела о «терактах и диверсиях», а число дел, связанных с ограничением свободы высказываний, продолжает снижаться.

С начала 2025 года по обвинениям в шпионаже, госизмене, конфиденциальном сотрудничестве с иностранными организациями и оказании помощи противнику были осуждены 468 человек, подсчитал Parubets Analytics для правозащитного проекта «Первый отдел». Это новый рекорд: ранее самым богатым на приговоры по делам о шпионаже и госизмене был 2024 год — тогда осудили 385 человек.

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