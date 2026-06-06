Форварда сборной Ирака по футболу семь часов допрашивали в аэропорту Чикаго перед чемпионатом мира. Фотографа команды в страну не пустили

Нападающий сборной Ирака Аймен Хусейн был задержан в аэропорту О'Хара в Чикаго, его допрашивали почти семь часов после прибытия команды в США для участия в чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя спортивных властей Ирака.

По словам собеседника агентства, после проверки Хусейну разрешили въезд в страну. При этом фотографу национальной команды Талалу Салаху во въезде было отказано.

Источник утверждает, что после прибытия американские власти проверили мобильный телефон Хусейна. Аналогичной проверке подвергся и фотограф сборной, который, по данным собеседника Reuters, провел под контролем миграционных служб более десяти часов, после чего получил отказ во въезде в США.

Ни Иракская футбольная ассоциация, ни сам Хусейн пока не прокомментировали произошедшее. Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) и Министерство внутренней безопасности США также не ответили на запросы журналистов.

Аймен Хусейн считается одним из лидеров иракской сборной. Именно его гол обеспечил команде путевку на мундиаль. Для Ирака нынешний турнир станет первым чемпионатом мира за последние 40 лет. На групповом этапе иракская команда сыграет со сборными Франции, Сенегала и Норвегии. Чемпионат мира, который принимают США, Канада и Мексика, стартует на следующей неделе.