У клещей в Карелии и Ленобласти нашли вирусы из Восточной Азии и четыре потенциально новых патогена

Российские ученые обнаружили у клещей на северо-западе страны вирусы, которые ранее были известны преимущественно по находкам в Восточной Азии, а также несколько потенциально новых вирусных линий. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

От Карелии до Архангельска

Работу провели специалисты Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Красовского института математики и механики УрО РАН и других научных организаций. Исследователи изучили клещей видов Ixodes persulcatus и Ixodes ricinus, собранных в Архангельской области, Карелии, Ленинградской и Псковской областях, а также в Санкт-Петербурге в 2021–2023 годах.

Всего ученые проанализировали 42 клеща с помощью высокопроизводительного секвенирования РНК. Вирусные последовательности были обнаружены в 26 образцах.

Вирусы из Восточной Азии и новый «Лесное»

Среди выявленных вирусов оказались вирус Мукава, впервые описанный в Японии, нейровирус Бейджи, а также новый вирус «Лесное», близкий к китайскому вирусу Нуомин. Вирус Мукава ранее связывали с поражением клеток печени, а вирусы группы Бейджи и Нуомин — с лихорадочными заболеваниями.

При этом обнаруженный на северо-западе России вирус «Лесное» оказался не точной копией азиатских образцов, а отдельной генетической линией. По мнению авторов, это может свидетельствовать о длительной самостоятельной эволюции вируса в природных очагах России либо о том, что подобные патогены давно циркулировали в регионе, оставаясь незамеченными.

Собственная вирусная экосистема

Исследование показало, что северо-запад России может представлять собой самостоятельную вирусную экосистему. Филогенетический анализ выявил выраженные географические различия между российскими и азиатскими вариантами ряда вирусов. Авторы полагают, что в Евразии существуют локальные генотипы клещевых вирусов, которые до сих пор практически не представлены в международных базах данных.

Четыре потенциально новых вируса

Помимо уже известных патогенов, ученые обнаружили несколько вирусов, которые могут оказаться ранее не описанными наукой. В статье упоминаются четыре новые вирусные линии, предварительно получившие названия Usolye tick virus 1, Usolye tick virus 2, Usolye tick virus 3 и Mironovo tick virus.

Авторы также отмечают, что некоторые вирусы оказались распространены шире, чем предполагалось ранее. Так, вирусы группы Beiji/Grotenhout были обнаружены у обоих основных видов исследованных клещей и встречались сразу в нескольких регионах северо-запада России.

Россия остается белым пятном на вирусной карте

Отдельно исследователи обращают внимание на то, что многие территории Северной Евразии остаются малоизученными с точки зрения вирусов, переносимых клещами. По их мнению, существующие международные базы данных существенно недооценивают реальное разнообразие таких патогенов в России.

При этом ученые подчеркивают, что обнаружение вируса в клеще еще не означает его опасности для человека. Чтобы установить способность новых вирусов вызывать заболевания, необходимы дополнительные лабораторные исследования и эпидемиологическое наблюдение.

Авторы называют свою работу первым высокодетализированным исследованием вирусного сообщества клещей на северо-западе России. По их мнению, полученные данные помогут улучшить мониторинг клещевых инфекций и точнее оценивать риски появления новых заболеваний.