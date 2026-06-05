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Грузия задержала гражданку России, разыскиваемую ФБР по делу об обходе санкций и поставках авиазапчастей

The Insider
Фото: Tg-канал Евы Меркачевой

Фото: Tg-канал Евы Меркачевой

В Грузии по запросу США задержали гражданку России Татьяну Курашкевич. Американские власти подозревают ее в обходе санкций и поставках авиационных запчастей в Россию после начала полномасштабной войны в Украине.

О задержании сообщили в МВД Грузии. По данным ведомства, сотрудники Центрального управления уголовной полиции и Генеральной прокуратуры Грузии провели операцию в тесной координации с Федеральным бюро расследований США (ФБР) в рамках соглашения о сотрудничестве между грузинскими правоохранительными органами и Госдепартаментом США.

«Правоохранители задержали этого человека в Международном аэропорту Тбилиси в результате проведенных следственных мероприятий. Он разыскивался по запросу Федерального бюро расследований США (ФБР) по обвинениям в различных преступлениях, в том числе в содействии преступной деятельности и соучастии в ней, участии в преступном сговоре и отмывании денежных средств. В настоящее время в отношении задержанного проводятся предусмотренные законом процедуры экстрадиции», — говорится в заявлении полиции.

Адвокат Бека Немситверидзе сообщил телеканалу TV Pirveli, что расследование в США ведется сразу по нескольким статьям, включая отмывание денег и участие в преступной деятельности. По его словам, дело связано с поставками авиационных запчастей в Россию.

Имя Татьяны Курашкевич назвала член Совета по правам человека в России Ева Меркачёва. По ее словам, задержанная — предприниматель, аспирантка Дипломатической Академии МГИМО МИД РФ, эксперт по международной торговле. Меркачёва со ссылкой на документы, которые предоставил муж Курашкевич, пишет, что вменяют «несколько пунктов, все экономические, про обход санкций и т.д., указаны тюремные сроки —  три эпизода по 20 лет, один — 10. Итого 70 лет».

Меркачёва заявляет, что экстрадиция Курашкевич в США «была бы нарушением норм международного права».

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