Призывники, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, всё чаще сталкиваются с отказами в предоставлении отсрочки от срочной службы, на которую рассчитывали по месту работы. Об этом сообщает правозащитный проект «Идите лесом», который помогает россиянам избежать участия в войне.

По данным проекта, к ним обратились как минимум пять сотрудников предприятий ОПК из разных регионов России. Во всех случаях речь идет о работниках, которые ожидали получить отсрочку от призыва благодаря занятости на оборонных предприятиях, однако получили повестки или уведомления о призыве.

Так, сотрудник одного из предприятий в Москве рассказал, что устроился на работу весной и был включен в списки работников, которым, как предполагалось, должна предоставляться отсрочка. Несмотря на это, ему пришла повестка. По его словам, при трудоустройстве работодатель заверял, что работа на предприятии дает защиту от призыва.

Житель Московской области, также работающий в ОПК, сообщил проекту, что его организация регулярно направляет списки сотрудников для оформления отсрочек и бронирования. Однако в его случае, по словам ответственного за воинский учет сотрудника, Министерство обороны отказало в предоставлении отсрочки. Позже мужчина обнаружил уведомление о повестке в электронном реестре.

Похожую историю рассказал инженер-конструктор из Чувашии, работающий на предприятии военно-промышленного комплекса с 2021 года. По его словам, в военно-учетном столе ему сообщили, что сотрудники старше 24 лет больше не могут рассчитывать на такую отсрочку. После этого он также получил повестку.

Еще один сотрудник военного завода — из Курганской области — рассказал, что руководство предприятия уведомило его о письме из Минобороны, после которого отсрочки были отменены сразу для нескольких работников. Вскоре после этого он обнаружил повестку в электронном реестре.

По словам еще одного обратившегося в проект работника ОПК, на его предприятии права на отсрочку лишились около ста человек. Он также утверждает, что аналогичная ситуация наблюдается и на других оборонных предприятиях. Сам мужчина уже получил повестку на отправку.

В «Идите лесом» отмечают, что по поступившим обращениям проблема уже затронула работников оборонных предприятий в Москве, Московской области, Чувашии и Курганской области.

При этом юристы проекта обращают внимание, что федеральное законодательство не предусматривает отдельной отсрочки от срочной службы только на основании работы на предприятии ОПК, хотя некоторые предприятия ранее добивались включения своих сотрудников в специальные списки и рассчитывали на соответствующие решения военных ведомств.