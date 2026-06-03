«Разделение филологических факультетов на русские и зарубежные, как предложил Путин, сломает традиции вузов и усилит произвол» - филолог

Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ заявил, что следует разделить филологические факультеты вузов, создав отдельно факультеты русской словесности и зарубежной. Его слова цитирует ТАСС.

"Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская - все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России", - заявил Путин.

Филолог Олег Лекманов в разговоре с The Insider заявил, что предложение Путина не принесет никакой пользы студентам и научным сотрудникам и преследует исключительно пропагандистские цели:

"Университеты сильны традициями, в них до сих пор вполне мирно сосуществовали разнообразные отделения (например, классической, то есть античной филологии, заподноевропейской литературы, etc), среди которых , разумеется, находилось место и для отделения русского языка и литературы. Ломка десятилетиями складывавшейся структуры ни к чему хорошему не приведет, а лишь умножит путаницу и чиновничий произвол, который и так уже в образовании набрал огромную силу. Это никому не нужно и ничем, кроме пропагандистского зуда, которым охвачен лично Путин, объяснено быть не может. Идея превосходства одного языка и одной литературы над всеми другими и сама по себе порочна (насколько было бы лучше, если бы русская литература изучалась как одна важных составляющих мировой), а оформленная таким образом еще и бесконечно глупа."

Стоит отметить, что похожее предложение Путин выдвигал еще в 2015 году: тогда совместном заседании президентских советов по межнациональным отношениям и русскому языку он высказался за «выделение русского языка и литературы из общего понятия “филология” в самостоятельную предметную область в системе общего образования». Одновременно он раскритиковал неназванный "ряд стран", проводящих политику языковой ассимиляции: «Мы видим, к каким последствиям это приводит: к разделению общества на полноценных и неполноценных людей, на граждан и неграждан, а то и к прямым трагическим внутренним конфликтам».