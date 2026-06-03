Белый дом обязал федеральные агентства установить пропагандистское приложение Трампа на рабочие телефоны госслужащих — Government Executive

Администрация Дональда Трампа распорядилась, чтобы американские федеральные агентства сделали установку официального приложения Белого дома на служебные телефоны миллионов госслужащих обязательной. Как выяснило издание Government Executive, в одном из ведомств автоматическая загрузка начнется уже на следующей неделе по прямому указанию Белого дома. Само приложение, запущенное в марте 2026 года, обещает «беспрецедентную» связь пользователей с президентом и его администрацией.

В начале недели руководители IT-подразделений агентств получили от федерального директора по информатизации Грега Барбаччи поручение помочь Белому дому разобраться в технической стороне установки приложения на все служебные мобильные телефоны в исполнительной ветви власти. По словам пресс-секретаря Белого дома Оливии Уэйлс, приложение дает американцам прямой доступ к трансляциям, экстренным новостям, новым инициативам и постам в соцсетях, а на государственных устройствах и без того обычно стоят предустановленные программы, полезные в работе.

Действующие и бывшие чиновники назвали этот шаг крайне необычным и даже опасным. Бывший многолетний IT-руководитель в госструктурах Сонни Хашми заявил, что принудительная установка приложения на служебные телефоны должна стать «поводом для тревоги», поскольку любое приложение на государственном устройстве потенциально создает скрытый доступ к правительственным сетям за межсетевым экраном. Специалисты по кибербезопасности еще при запуске предупреждали об уязвимостях: программа передает сторонним сервисам IP-адреса, часовые пояса и другие данные пользователей. Изначально приложение вызвало и опасения из-за возможной функции GPS-слежки, но позже Белый дом ее убрал.

Бывший чиновник Дэвид Нестинг, занимавший пост заместителя директора по информатизации в Управлении кадровой службы, отметил, что речь идет о том же приложении, что доступно широкой публике, поэтому смысл инициативы не операционный. По его словам, это лишь способ заставить всех федеральных служащих видеть «ту же пропаганду, которую распространяют среди населения». В приложении есть видео и сообщения откровенно политического или предвыборного характера — тот контент, от взаимодействия с которым госслужащим обычно надлежит воздерживаться на рабочем месте из-за внепартийного характера их работы. Кнопка «Написать президенту Трампу» открывает сообщение на заранее заданный номер с обращением по умолчанию «Величайший президент в истории!».

Это уже как минимум второй случай, когда администрация пытается упростить одновременную связь со всем федеральным аппаратом. Вскоре после возвращения Трампа в Белый дом Управление кадровой службы создало первую в своем роде общегосударственную систему электронной почты, которой раньше не существовало, и позже через нее разослало предложение об «отложенной отставке» под названием «Развилка на дороге», чтобы добиться ухода сотен тысяч госслужащих.

В июле прошлого года теперь уже бывшая министр национальной безопасности США Кристи Ноэм обратилась к своим советникам, чтобы те порекомендовали ей, «как увольнять людей, которые нас не любят», поскольку она планировала кардинально реформировать ведомство. Она раскритиковала сотрудников департамента, заявив, что от них «не требовалось делать многого».