Суд в Бельгии арестовал активы Google Belgium на сумму €115 млн по иску российского ООО «Гугл» — «Ведомости»

Бельгийский суд арестовал активы Google Belgium на сумму €115 млн в качестве обеспечительной меры по иску российского ООО «Гугл», пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с судебным решением. Российская «дочка» Google добивается исполнения постановления Арбитражного суда Москвы о взыскании денег с материнских структур американской корпорации.

Как пояснил собеседник газеты, ООО «Гугл» добивается взыскания средств, которые, как утверждается, были выведены из компании в качестве дивидендов незадолго до начала процедуры ее банкротства. Арбитражный суд Москвы постановил, что выплату дивидендов произвели для того, чтобы уклониться от уплаты долгов кредиторам. Российская сторона добивалась ареста имущества Google Belgium, чтобы предотвратить возможные попытки реструктуризации или банкротства бельгийского подразделения до окончания суда.

«Это не просто дело о банкротстве дочерней компании в России. Спор демонстрирует пределы моральной и юридической ответственности глобальных компаний, действующих на рынках суверенных стран, будь то Россия, Франция или Бельгия. Необходимо действовать везде, где можно найти активы „Гугл“, для исполнения решения российского суда», — заявил «Ведомостям» адвокат Майкл де Бук, представляющий ООО «Гугл» в бельгийском суде.

После введения обеспечительных мер начнется рассмотрение требований ООО «Гугл» по существу. Если бельгийский суд согласится с решением российского, арестованные активы могут быть конфискованы и использованы для расчетов с кредиторами российского ООО «Гугл».

ООО «Гугл» обратилось в суды более чем в 10 странах мира, добиваясь исполнения российских судебных решений. В декабре Парижский суд постановил арестовать 100% акций Google France по заявлению конкурсного управляющего российской «дочки» Google. Сумма выплаченных дивидендов составила €112 млн евро. В октябре аналогичное решение принял Верховный суд ЮАР.