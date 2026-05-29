Кремль собирается отправить 100 тысяч проживающих в России армян на выборы в Армению — Reuters

Кремль рассматривает возможность организованной отправки десятков тысяч проживающих в России армян на парламентские выборы в Армении, чтобы снизить шансы партии премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в западных разведслужбах.

По данным агентства, координацией кампании занимается управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству администрации президента России. Источники Reuters утверждают, что российские чиновники обсуждали перевозку не менее 100 тысяч избирателей, а стоимость операции оценивалась примерно в $50 млн.

К середине мая российским регионам, как утверждается, уже распределили квоты по числу армян, которых необходимо отправить в Армению, а также запросили отчеты о ходе подготовки.

При этом Reuters отмечает, что западные спецслужбы расходятся в оценках того, сможет ли Россия реально организовать перевозку такого числа людей. Один из американских чиновников заявил агентству, что речь пока идет скорее о намерениях, чем о гарантированно реализуемом плане.

Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня. Согласно последним опросам, партия Пашиняна «Гражданский договор» может получить около 30% голосов. Поддерживаемая Москвой партия «Сильная Армения», связанная с бизнесменом Самвелом Карапетяном, — около 6%.

Помимо мобилизации избирателей, Россия создала в X (Twitter) отдельную сеть ботов для влияния на парламентские выборы в Армении, сообщает «Агентство» со ссылкой на проект «Блокировщик ботов». Это второй известный случай, когда связанная с Кремлем бот-сетка запускалась под конкретное политическое событие — первым были выборы в Германии в 2025 году, пишет «Агентство».

Исследователи утверждают, что аккаунты были зарегистрированы заранее, долгое время оставались неактивными, а затем начали публиковать комментарии об Армении на нескольких языках. Кампания направлена прежде всего против премьер-министра Никола Пашиняна, при этом боты поддерживают сразу несколько оппозиционных сил и активно продвигают тему конфликта Пашиняна с Армянской апостольской церковью.