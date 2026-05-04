Власти Швеции задержали капитана подсанкционного танкера российского «теневого флота». Им оказался гражданин Китая

Береговая охрана Швеции задержала капитана танкера российского «теневого флота». Речь идет о гражданине Китая, сообщил пресс-секретарь ведомства Маттиас Лидхольм. По его словам, иностранца подозревают в использовании поддельного документа и нарушении закона о морском судоходстве из-за непригодности судна. Власти РФ и КНР это официально не комментировали.

Танкер Jin Hui (IMO: 9430272), находящийся в санкционных списках ЕС, Великобритании, Швейцарии и Украины, взяли на абордаж накануне. По данным шведских властей, судно шло в Балтийское море под сирийским флагом, однако подозревают, что тот может быть ложным.

По данным Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, Jin Hui, танкер для нефтепродуктов и химических грузов, шел из района турецкой Алиаги без указания конкретного порта назначения.

Ранее Starboard фиксировал у танкера заходы и стоянки в российских портах, включая Усть-Лугу, Высоцк, Приморск, Вистино, Находку и Славянку. Последний раз Jin Hui заходил в российский порт Приморск в январе 2026 года.

Судно 2009 года постройки ранее меняло названия и флаги: оно ходило как Alpine Eternity, Celsius Roskilde и Yi Bao, а среди его прежних флагов были Сингапур, Маршалловы острова, Либерия и Панама.