Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.8

EUR

88.64

OIL

97.22

Поддержите нас

174

 

 

 

 

 

Новости

Власти Швеции задержали капитана подсанкционного танкера российского «теневого флота». Им оказался гражданин Китая

The Insider
Фото: Alex Van Herrewege / MarineTraffic

Фото: Alex Van Herrewege / MarineTraffic

Береговая охрана Швеции задержала капитана танкера российского «теневого флота». Речь идет о гражданине Китая, сообщил пресс-секретарь ведомства Маттиас Лидхольм. По его словам, иностранца подозревают в использовании поддельного документа и нарушении закона о морском судоходстве из-за непригодности судна. Власти РФ и КНР это официально не комментировали.

Танкер Jin Hui (IMO: 9430272), находящийся в санкционных списках ЕС, Великобритании, Швейцарии и Украины, взяли на абордаж накануне. По данным шведских властей, судно шло в Балтийское море под сирийским флагом, однако подозревают, что тот может быть ложным.

По данным Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, Jin Hui, танкер для нефтепродуктов и химических грузов, шел из района турецкой Алиаги без указания конкретного порта назначения.

Ранее Starboard фиксировал у танкера заходы и стоянки в российских портах, включая Усть-Лугу, Высоцк, Приморск, Вистино, Находку и Славянку. Последний раз Jin Hui заходил в российский порт Приморск в январе 2026 года.

Судно 2009 года постройки ранее меняло названия и флаги: оно ходило как Alpine Eternity, Celsius Roskilde и Yi Bao, а среди его прежних флагов были Сингапур, Маршалловы острова, Либерия и Панама. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  2. Новороссия для Си: как Китай проникает на Донбасс
  3. Фейк Владимира Путина: гитлеровская Германия была побеждена, потому что советские женщины вязали носки для солдат, а немецкие — нет
  4. Учебник патриотической истерии. В ставшем обязательным учебнике оправдываются сговор с Гитлером, оккупация Балтии и нападение на Финляндию
  5. Великая демографическая трансформация. Почему попытки развитых стран обойтись без мигрантов приводят к стагнации и депопуляции

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте