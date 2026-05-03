«Радио Свобода» закрыло русскоязычное «Эхо Кавказа» на фоне сокращения финансирования

Русскоязычное подразделение RFE/RL «Эхо Кавказа», ориентированное на аудиторию в Грузии, Абхазии и Южной Осетии, прекратило работу. Об этом само издание сообщило в Telegram-канале 3 мая. Сайт проекта больше не будет обновляться, но останется доступным в архивном режиме, говорится в сообщении редакции. RFE/RL объясняет закрытие реструктуризацией: грузинская служба продолжит работу на грузинском языке, а события в Абхазии и Южной Осетии для русскоязычной аудитории будет освещать новое подразделение программ на русском языке.

Президент RFE/RL Стивен Капус заявил, что изменения нужны, чтобы сохранить организацию «влиятельной, актуальной и финансово ответственной». По его словам, в ходе реструктуризации RFE/RL «прощается с некоторыми по-настоящему талантливыми коллегами».

1 мая журналист «Медиазоны» Егор Федоров сообщил в своем Telegram-канале, что в структурах «Радио Свобода» началась новая волна сокращений, затрагивающая сотрудников разных национальных служб, в том числе команду телеканала «Настоящее время». Он также писал о закрытии как минимум одного русскоязычного регионального проекта, не называя его. Позже он обновил пост, пояснив, что речь шла об «Эхе Кавказа».

Отдельно RFE/RL объявила, что с 1 мая в единое мультимедийное подразделение для аудитории в России объединяются Русская служба «Радио Свобода», «Настоящее время», Татаро-башкирская служба «Азатлык» и Северокавказская служба «Маршо Радио». В отличие от «Эха Кавказа», эти проекты, как утверждает RFE/RL, сохранят свои бренды и продолжат выпускать программы на русском, татарском, башкирском и чеченском языках.

Это не первая реорганизация проектов RFE/RL в последние месяцы. 31 марта «Радио Свобода» сообщило, что сайты региональных проектов «Сибирь.Реалии» и «Север.Реалии» объединены с основным сайтом издания. Одновременно из-за изменения сетки вещания с 30 марта в эфир перестали выходить ежечасные выпуски новостей «Радио Свобода».

В марте 2025 года администрация Дональда Трампа попыталась прекратить финансирование RFE/RL через Агентство США по глобальным медиа (USAGM), однако «Радио Свобода» оспорило это решение в суде. Позже американские суды несколько раз обязывали USAGM перечислить изданию средства, утвержденные Конгрессом.

В мае 2025 года глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила, что Евросоюз готовит контракт на €5,5 млн через European Endowment for Democracy для краткосрочной экстренной поддержки «Радио Свобода». Однако в июне Reuters писал со ссылкой на Капуса, что RFE/RL на тот момент еще не принимала внешние средства и пыталась добиться получения американского финансирования. Сейчас сама RFE/RL сообщает, что в 2026 финансовом году Конгресс США выделил ей $112,5 млн, но «Репортеры без границ» отмечали, что общий бюджет USAGM был принят с сокращением примерно на 25% по сравнению с прежними годами.