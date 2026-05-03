Верховный суд отчитался о росте приговоров по делам о госизмене на 460% за два года. «Статистику занижают в два раза» — правозащитник

Российские суды за прошлый год вынесли 219 приговоров по делам о госизмене, утверждают в Верховном суде.

Большинство из них — 156 человек — лишены свободы на срок от 10 до 15 лет. 31 фигурант получил от 15 до 20 лет колонии, 29 — от 5 до 10 лет колонии, еще двое — пожизненное. Почти 90% осужденных — мужчины. Четверть от всех — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Еще 12 фигурантов — подростки от 14 до 17 лет. Среди получивших сроки 5 госслужащих и 12 военных.

За два года число таких приговоров увеличилось более чем на 460%, подсчитал The Insider. По данным судебного департамента, в 2024-м по статье о госизмене осудили 145 человек, а в 2023-м — 39. В то же время в разговоре с изданием основатель правозащитного проекта «Первый отдел» Иван Павлов отметил, что официальные данные значительно занижены:

«Мне кажется, что на определенном этапе кто-то там в администрации президента понял, что эти цифры, такие большие цифры по статьям особо тяжких государственных преступлений, компрометируют само государство. И поэтому их решили таким образом немножечко занизить. Немножечко — это в два раза. Других объяснений у меня нет».

По данным «Первого отдела», 2025 год стал рекордным по числу приговоров по «шпионским» статьям — о госизмене, шпионаже, конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами и оказании помощи противнику: с начала года осуждены 468 человек. Среди осужденных все чаще оказываются не только политически активные люди, но и студенты, айтишники, преподаватели, предприниматели и жители оккупированных территорий Украины. Самому молодому фигуранту дела о госизмене на момент ареста было 17 лет, самому пожилому — 80, а как минимум четверым в 2025 году назначили пожизненное лишение свободы.

Как утверждают в Верховном суде, в прошлом году по статье о шпионаже сроки получили 14 человек (рост на 55% за два года, но падение на 39% по сравнению с 2024-м), еще 29 — по делам о сотрудничестве с иностранцами (рост на 38% по сравнению с 2024-м).

Ранее судебный департамент Верховного суда России удалил из публичного доступа судебную статистику по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и мировыми судьями. Согласно уведомлению на сайте ведомства, эта информация временно недоступна.