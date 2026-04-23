В Британии одобрили пожизненный запрет на покупку сигарет для нынешних подростков

Парламент Великобритании одобрил закон, который вводит пожизненный запрет на покупку сигарет для нынешних несовершеннолетних. Речь идет обо всех, кто родился после 1 января 2009 года. Согласно документу, минимальный возраст для покупки табака будет увеличиваться каждый год. Это значит, что затронутые поколения никогда не смогут легально покупать сигареты в стране.

Закон также ужесточает правила для вейпов: запрещается продажа таких устройств и никотинсодержащих продуктов лицам младше 18 лет. Кроме того, вводятся ограничения на рекламу, выкладку товаров, скидки и бесплатную раздачу. В 2024 году в стране запретили продавать одноразовые электронные сигареты из-за их популярности среди подростков и вреда для окружающей среды. Сейчас около 10% взрослых в Великобритании используют вейпы. Примерно половина из них — бывшие курильщики, еще около 40% продолжают курить одновременно и то, и другое.

Власти рассчитывают, что новые меры снизят уровень курения и помогут предотвратить никотиновую зависимость у молодежи. Это, по их мнению, также уменьшит нагрузку на систему здравоохранения. Министр здравоохранения Уэс Стритинг назвал решение историческим и заявил, что в стране появится первое поколение без курения. По официальным оценкам, курение ежегодно приводит примерно к 64 тысячам смертей и 400 тысячам госпитализаций в Англии. Расходы на лечение последствий курения составляют около 3 млрд фунтов в год.