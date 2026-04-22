Родственники жертв аварии в осетинской больнице написали Бастрыкину и готовят иски к Минздраву спустя пять лет без приговоров

Дочери трех пациентов, погибших при аварии в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи (КБСП) во Владикавказе, обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль и найти виновных. Об этом сообщил проект юридической помощи пациентам «Юраптека».

Трагедия произошла в августе 2021 года: из-за аварии в системе подачи кислорода погибли девять тяжелых пациентов ковидного отделения, подключенных к аппаратам ИВЛ. Было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы. Обвиняемыми стали главврач КБСП Владимир Плиев и инженер Олег Морозов.

Всего потерпевшими признаны 10 человек. По данным следствия, с марта 2021 года в КБСП регулярно фиксировалась нехватка мощности подачи кислорода. Как сообщали тогда СМИ, Олег Морозов неоднократно сообщал о проблеме своему руководителю — Владимиру Плиеву. Тот, в свою очередь, — в республиканский Минздрав. Тогда его в должности временно исполняющего обязанности министра возглавлял Сослан Тебиев, позже ставший полноценным министром. С 2025 года Тебиев работает государственным советником главы Северной Осетии Сергея Меняйло.

С момента трагедии прошло почти пять лет, однако приговор по делу до сих пор не вынесен. Других обвиняемых по делу также не появилось. В защиту Плиева на протест выходили медработники, однако это также не повлияло на ход дела.

За это время процесс неоднократно заходил в тупик:

— дело впервые поступило в суд. Обвиняемым стал главврач Плиев, которому вменялась халатность. Было проведено 26 заседаний; Апрель 2023 года — суд вернул дело прокурору, усмотрев признаки более тяжкого преступления;

— дело повторно направлено в суд. Фигурантами стали Плиев и инженер Олег Морозов, обвиняемые по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках этого процесса прошло еще 96 заседаний; Ноябрь 2025 года — суд вновь вернул дело в прокуратуру, указав на процессуальные нарушения.

Всего по делу состоялось 122 судебных заседания, однако оно так и не было рассмотрено по существу. В обращении к Бастрыкину родственницы погибших просят взять расследование под личный контроль и ускорить следственные действия. «Самого близкого человека уже не вернуть, но я обязалась сделать всё, чтобы установить истину», — говорится в письме. Дело уже во второй раз передали на дорасследование, пишет «Сапа Кавказ» со ссылкой на одну из потерпевших.

По данным следствия, проблемы с кислородоснабжением в больнице фиксировались еще с марта 2021 года, в том же месяце Плиев занял должность главврача. Система была рассчитана примерно на 120–150 пациентов, однако в период пандемии к ней подключали до 550 человек, рассказал The Insider источник, знакомый с ходом дела. При этом резервная линия существовала, но не могла быть введена в эксплуатацию из-за проблем с документацией. В итоге 9 августа 2021 года произошла утечка кислорода из подземного трубопровода, что привело к полной остановке подачи в отделение. Погибли девять пациентов.

Как отмечает источник The Insider, затягивание процесса может привести к истечению сроков давности, и защита потерпевших готовит гражданские иски, планируя привлечь к ответственности Минздрав Северной Осетии.

«Мы будем требовать привлечь еще людей»

Одна из потерпевших, близкий человек которой погиб в результате аварии, заявила, что родственники хотят расширить круг обвиняемых.

«Мы будем предъявлять [обвинение] Минздраву. Нам нужно, чтобы дело вернулось в Следственный комитет, и после разговора со следователем мы сможем дать более развернутый ответ. Мы будем требовать привлечь еще людей», — сказала она.

По ее словам, родственники не боятся, что дело может затянуться до истечения сроков давности. Женщина считает, что ответственность бывшего главврача связана с бездействием: «Проблема с кислородом была за месяц до трагедии. На мой взгляд, он виноват в своем бездействии».

Она также рассказала о последних часах своего близкого человека: его перевели в реанимацию днем, некоторое время он был на связи с родственниками, однако уже вечером семье сообщили о смерти без каких-либо объяснений. О произошедшем в больнице родственники узнали от находившихся там пациентов — по их словам, в отделении была паника.

Собеседница отметила, что на судебных заседаниях, по ее наблюдениям, Владимир Плиев ведет себя спокойно, однако во время дачи показаний заметно нервничает — краснеет и опускает глаза: «Мне кажется, ему стыдно». Пока обращение подписали трое потерпевших, в дальнейшем к нему могут присоединиться и другие родственники погибших.