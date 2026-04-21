WADA начало расследование в отношении главы РУСАДА Вероники Логиновой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой. Об этом пишет РБК-Спорт со ссылкой на пресс-службу WADA. СМИ ранее обвиняли Логинову в сокрытии результатов допинг-тестов российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2014 года.

О предполагаемой причастности Логиновой к сокрытию результатов допинг-тестов в 2014-м в феврале этого года писала газета The New York Times. Источники издания уточняли, что информацию об этом получила WADA. В самом агентстве тогда это подтвердили, но не сообщили, начато ли официальное расследование.

В пресс-службе WADA РБК теперь уточнили, что делом Логиновой независимый отдел расследований занимается как минимум уже на протяжении четырех месяцев:

«WADA относится к этим обвинениям очень серьезно и уведомило об этом свой независимый отдел расследований. <...> С декабря 2025 года независимый отдел расследует еще одно серьезное обвинение, выдвинутое источником против того же лица в РУСАДА. Поскольку отдел является независимым, руководство WADA не располагает подробной информацией об этом расследовании, которое продолжается».

Сама Логинова отвергла обвинения, озвученные еще газетой NYT, назвав эту информацию «фантазией»:

«В период Олимпийских игр 2014 года я отвечала за образовательную программу, была членом команды WADA и не имела даже потенциальной возможности соприкасаться с деятельностью антидопинговой лаборатории, тем более влиять на процессы сбора допинг-проб и их последующего исследования».

Как выяснил ранее The Insider, за государственную программу допинга в российском спорте отвечает то же самое подразделение ФСБ, которое известно программой отравлений и убийств российских оппозиционеров. Так, экспертом-криминалистом РУСАДА оказался полковник ФСБ Дмитрий Ковалëв. Он также является гражданским супругом Логиновой, выяснила редакция: на это указывают, например, регулярные совместные перелеты.