Трамп пообещал сделать Венгрию снова великой — если у власти останется Орбан

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готова задействовать «всю экономическую мощь Соединённых Штатов» для укрепления венгерской экономики — но лишь при условии продолжения руководства Виктора Орбана. Заявление опубликовано в Truth Social за два дня до парламентских выборов в Венгрии.

В своем заявлении американский президент пообещал Будапешту масштабную экономическую поддержку:

«Моя администрация готова задействовать всю экономическую мощь Соединённых Штатов для укрепления экономики Венгрии, как мы делали это для наших великих союзников в прошлом, если премьер-министр Виктор Орбан и венгерский народ когда-либо в этом нуждаются. Мы с воодушевлением готовы инвестировать в будущее процветание, которое обеспечит продолжение руководства Орбана!»

В другой публикации Трамп также назвал Орбана другом и «действительно сильным и влиятельным лидером» с «проверенным опытом достижением феноменальных результатов», который «усердно работает над защитой Венгрии, развитием экономики, созданием рабочих мест, содействием торговле, остановкой нелегальной иммиграции и обеспечением законопорядка».