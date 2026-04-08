Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

526

 

 

 

 

 

Новости

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор фигурантам по делу «Весны»

The Insider
Фото: RusNews

Available in English

Городской суд Санкт-Петербурга днем 8 апреля вынес несколько приговоров по делу активистов «Весны». Их приговорили к срокам от 6 до 12 лет, сообщают «Медиазона» и «Первый отдел».

К реальным срокам приговорили:  

  • бывшего координатора петербургского отделения «Весны» Евгения Затеева — к 6 годам и 2 месяцам; 
  • экс-сотрудницу медиаотдела движения Анну Архипову — к 12 годам; 
  • активиста от партии «Яблоко» Василия Неустроева — к 10 годам; 
  • экс-«ответственного секретаря» движения Павла Синельникова — к 7,5 годам; 
  • экс-члена «Федерального координационного совета» движения Яна Ксенжепольского — к 11 годам; 
  • активиста Валентина Хорошенина — к 6 годам 2 месяцам.

Молодежное движение «Весна» появилось в 2013 году в Санкт-Петербурге. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022-м его участники призывали россиян к ненасильственным антивоенным протестам. В конце того же года движение признали «экстремистским». Фигурантам дела «Весны» вменяли в вину именно участие в «экстремистском» сообществе, а также ряд других статей — от распространения «фейков» об армии до публичных призывов к деятельности против безопасности государства.

Как отмечает проект «ОВД-Инфо», наиболее тяжкое обвинение предъявили активистке Анне Архиповой. Ей следствие вменяло сразу семь уголовных статей, в том числе распространение «фейков» об армии, организацию работы экстремистского сообщества и склонение к массовым беспорядкам. 

Первые следственные действия по делу «Весны» начались в мае 2022 года. Шестерых бывших активистов «Весны», которым суд сегодня вынес приговор, в 2023-м отправили под стражу за публикации антивоенных постов в соцсетях движения. Один из фигурантов дела, Валентин Хорошенин, как сообщали СМИ, признал вину и дал показания на других. Всего по делу проходят около 20 человек, в том числе уехавшие из России. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте