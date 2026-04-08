Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор фигурантам по делу «Весны»

Городской суд Санкт-Петербурга днем 8 апреля вынес несколько приговоров по делу активистов «Весны». Их приговорили к срокам от 6 до 12 лет, сообщают «Медиазона» и «Первый отдел».

К реальным срокам приговорили:

бывшего координатора петербургского отделения «Весны» Евгения Затеева — к 6 годам и 2 месяцам;

экс-сотрудницу медиаотдела движения Анну Архипову — к 12 годам;

активиста от партии «Яблоко» Василия Неустроева — к 10 годам;

экс-«ответственного секретаря» движения Павла Синельникова — к 7,5 годам;

экс-члена «Федерального координационного совета» движения Яна Ксенжепольского — к 11 годам;

активиста Валентина Хорошенина — к 6 годам 2 месяцам.

Молодежное движение «Весна» появилось в 2013 году в Санкт-Петербурге. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022-м его участники призывали россиян к ненасильственным антивоенным протестам. В конце того же года движение признали «экстремистским». Фигурантам дела «Весны» вменяли в вину именно участие в «экстремистском» сообществе, а также ряд других статей — от распространения «фейков» об армии до публичных призывов к деятельности против безопасности государства.

Как отмечает проект «ОВД-Инфо», наиболее тяжкое обвинение предъявили активистке Анне Архиповой. Ей следствие вменяло сразу семь уголовных статей, в том числе распространение «фейков» об армии, организацию работы экстремистского сообщества и склонение к массовым беспорядкам.

Первые следственные действия по делу «Весны» начались в мае 2022 года. Шестерых бывших активистов «Весны», которым суд сегодня вынес приговор, в 2023-м отправили под стражу за публикации антивоенных постов в соцсетях движения. Один из фигурантов дела, Валентин Хорошенин, как сообщали СМИ, признал вину и дал показания на других. Всего по делу проходят около 20 человек, в том числе уехавшие из России.